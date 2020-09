Der Auftakt des DFB-Pokals hatte es gleich in sich: Der ambitionierte Bundesligist Hertha BSC musste seine Finalträume nach einem wilden Spiel gegen den Zweitliga-Klub Eintracht Braunschweig schon wieder begraben.

Auf den ersten Sieg eines Underdogs mussten die Fans also nicht lange warten. Am Sonntag könnten schon die nächsten Favoriten stürzen, denn auch an Tag drei des Erstrunden-Wochenendes heißt das Motto: Groß gegen klein.

Auf das Duell zwischen dem FC Schalke und dem 1. FC Schweinfurt 05 müssen die Fußball-Begeisterten dabei allerdings verzichten, dass Spiel wurde nach einer Einstweiligen Verfügung durch Türkgücü München abgesagt.

DFB-Pokal 2020 heute mit Leverkusen, Stuttgart und Freiburg

Aus der Bundesliga sind dennoch gleich mehrere Teams im Einsatz. Die TSG Hoffenheim bekommt es im ersten Pflichtspiel des neuen Trainers Sebastian Hoeneß mit dem Chemnitzer FC zu tun.

Beim CFC sind insgesamt 4632 Zuschauer zugelassen. "Auch wenn es nur eine kleine Kulisse sein wird, wird es besonders", sagte der ehemalige Drittliga-Trainer des FC Bayern und Neffe von Uli Hoeneß : "Die Fans werden ein kleiner Faktor sein - für den einen mehr, für den anderen weniger. Es macht natürlich schon einen Unterschied, ob jemand da ist oder nicht."

Bayer Leverkusen misst sich derweil mit dem FC Eintracht Nordstedt, der VfB Stuttgart reist zu Hansa Rostock. In einem von drei späten Spielen steht der SC Freiburg dem SV Waldhof Mannheim gegenüber.

