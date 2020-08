Die 1. Hauptrunde im DFB-Pokal wurde zwar schon am 26. Juli ausgelost.

Die meisten Paarungen stehen aber erst nach dem Finaltag der Amateure fest.

Anzeige

In 19 Landesverbänden wurden die Sieger und damit die Teilnehmer an der 1. Runde ermittelt. So darf sich der 1. FC Düren, Sieger des Mittelrhein-Pokals auf Rekordmeister- und pokalsieger FC Bayern freuen.

DFB-Pokal, 1. Runde: 1. FC Düren - FC Bayern am 11. September ab 18.45 Uhr live im TV auf SPORT1, im Stream und auf SPORT1.de.

Für den FC Oberneuland, Sieger des Bremer Verbandes, kommt es zum Duell mit Borussia Mönchengladbach.

Vertreter aus Bayern fehlen noch

Alle Paarungen stehen allerdings noch nicht fest. Denn der Pokalsieger in Bayern wird erst Anfang September ermittelt. Außerdem steht noch nicht endgültig fest, wer aus Bayern als bester Amateurverein ins Rennen geschickt wird.

In Westfalen werden zwei Startplätze ermittelt. Die Gegner der Qualifikanten werden noch ausgelost werden. Der Landespokalsieger RSV Meinerzhagen trifft entweder auf den SC Paderborn 07 oder die SpVgg Greuther Fürth. Auch aus Niedersachsen fehlt noch ein Vertreter.

Die Ansetzungen der 1. Runde im DFB-Pokal

Freitag, 11. September 2020:

1. FC Düren - Bayern München (20.45)

Freitag, 11. September - Montag, 14. September 2020:

TSV Steinbach Haiger - SV Sandhausen

SSV Ulm 1846 Fußball - Erzgebirge Aue

Dynamo Dresden - Hamburger SV

FV Engers - VfL Bochum

Waldhof Mannheim - SC Freiburg

FSV Union Fürstenwalde - VfL Wolfsburg

FC Oberneuland - Borussia Mönchengladbach

SV Elversberg - FC St. Pauli

Eintracht Norderstedt - Bayer Leverkusen

Würzburger Kickers - Hannover 96

Vertreter aus Westfalen 2.Teilnehmer - SpVgg Greuther Fürth

VSG Altglienicke - 1. FC Köln

Rot-Weiss Essen - Arminia Bielefeld

Vertreter aus Bayern Bester Amateurverein - Schalke 04

FC Ingolstadt - Fortuna Düsseldorf

Karlsruher SC - 1. FC Union Berlin

1. FC Magdeburg - Darmstadt 98

Vertreter aus Westfalen 1.Teilnehmer - SC Paderborn

1. FC Kaiserslautern - Jahn Regensburg

1. FC Nürnberg - RB Leipzig

SV Todesfelde - VfL Osnabrück

Vertreter aus Niedersachsen Pokalsieger 3. Liga & Regionalliga - FSV Mainz 05

Chemnitzer FC - TSG Hoffenheim

Vertreter aus Bayern Pokalsieger - Eintracht Frankfurt

Carl Zeiss Jena - Werder Bremen

SV Wehen Wiesbaden - 1. FC Heidenheim

MTV Eintracht Celle - FC Augsburg

1. FC Rielasingen-Arlen - Holstein Kiel

Eintracht Braunschweig - Hertha BSC

Hansa Rostock - VfB Stuttgart

Montag, 14. September 2020:

MSV Duisburg - Borussia Dortmund (20.45)