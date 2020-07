Der FC Bayern hat am Samstag zum 13. Mal das nationale Double geholt.

Der Deutsche Meister setzte sich im DFB-Pokal-Finale mit 4:2 (2:0) gegen Bayer Leverkusen durch (Spielplan und Ergebnisse).

Die Spieler der Münchner sind wegen des gewonnenen Titels zwar glücklich, wegen der Umstände aber auch etwas traurig. Lukas Hradecky findet, sein Fehler hat "alles kaputt gemacht" (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker).

SPORT1 fasst die Stimmen von ARD, Sky und aus der Mixed Zone zusammen:

David Alaba (Verteidiger FC Bayern) - wie es sich anfühlt, ohne Fans zu feiern: "Um ehrlich zu sein wirklich schön. Natürlich hätten wir gerne unsere Fans dabei gehabt, aber wir wollten trotzdem mit der leeren Kurve ein Dankeschön an unsere Fans sagen. Wir sind überhappy, dass wir den Pokal mit nach Hause nehmen."

über den Freistoß: "Wir wollten eigentlich etwas anderes machen. Dann habe ich mich umentschieden. Gott sei Dank hat es geklappt. Eigentlich wollten wir den Ball querlegen und draufschießen."

Thomas Müller (Mittelfeldspieler FC Bayern): "Es ist ein bisschen ein trauriger Moment. Die Liga ist unser Daily business. Aber wenn in so einem Pokalfinale in diesem herrlichen Stadion, wenn da die Fans fehlen …, da habe ich bei der Siegerehrung ne nachdenkliche Minute gehabt, wenn ich ehrlich bin. Das ist nicht das Gleiche. Wir haben es über weite Strecken gut gemacht, aber es tut auch ein bisschen weh."

über die Feierpläne: "Wir müssen uns ja ein bisschen an die ortsübliche Gesetzeslage halten. Aber ich glaube wir finden ein ruhiges Plätzchen, das danach nicht mehr ganz so ruhig ist."

Robert Lewandowski (Angreifer FC Bayern): "Wir haben richtig gut gespielt, haben vorne attackiert und standen defensiv gut. In der zweiten Halbzeit haben wir gezeigt, dass wir die bessere Mannschaft sind und Pokalsieger werden wollen. Bei meinem ersten Tor habe ich gemerkt, dass der Torhüter ein bisschen vorne steht. Da habe ich gedacht, dass ich es einfach versuche. Das war eine kleine Überraschung, aber man muss es immer probieren. Ich freue mich, dass wir als ganze Mannschaft gut gespielt haben."

Serge Gnabry (Offensivspieler FC Bayern): "Wir sind megaglücklich, dass wir heute das Double geholt haben. In der ersten Halbzeit hatten wir das Spiel völlig unter Kontrolle, hätten noch ein, zwei Tore mehr machen können. Danach hatte Leverkusen viele Konter, aber im Endeffekt gewinnen wir 4:2, und das ist das Wichtigste."

Manuel Neuer (Torhüter FC Bayern): "Wir haben in den letzten Wochen erlebt, wie motiviert und hungrig der FC Bayern ist. Was wir erreicht haben, ist etwas ganz Besonderes. Die Einstellung war sensationell. Wir haben jetzt eine kleine Pause, und dann werden wir uns top vorbereiten und natürlich versuchen, das Triple einzufahren."

Hansi Flick (Trainer FC Bayern): "Wir gehen mit Stolz aus dem Stadion, dass wir das geschafft haben. Was die Mannschaft in den letzten Wochen geleistet hat, ist sensationell. Die Einstellung ist einfach fantastisch. Ich bin sehr, sehr happy. Wie die Mannschaft performt, ist außerordentlich. Heute gibt es nur Freude."

Karl-Heinz Rummenigge (Vorstandsvorsitzender): "Das ist der 50. nationale Titel. Das ist das Wichtigste. Nach dem 3:0 haben wir es etwas zu gierig gespielt. Da hätten wir noch in die Bredouille kommen können. Die Mannschaft hat eine Top-Saison gespielt. Da kann man nur ein großes Kompliment machen."

über die Feierpläne: "Wir werden mit einem guten Glas anstoßen. Wenn man das Double gewinnt, ist es auch wichtig, dass man die Mannschaft auch hochleben lässt. Ab Morgen haben sie dann Urlaub. Corona ist dann für die Burschen mal für zwölf Tage ausgesetzt. Dass sie einfach mal regenerieren, sich erholen. Wenn sie zurückkommen, geht's in eine kurze Quarantäne. Und dann Vorbereitung auf die Champions League. Da haben wir große Ziele, nachdem wir das Double gewonnen haben."

Lukas Hradecky (Torhüter Bayer Leverkusen): "Bayern war stark. Die zwei Gegentore haben uns noch mehr in Schwierigkeiten gebracht. Dann haben wir umgestellt, aber mein Fehler hat alles kaputt gemacht."

Lars Bender (Abwehrspieler Bayer Leverkusen): "Wir waren am Anfang nicht im Spiel. Da hat uns der Mut gefehlt, das Vertrauen, die Erfahrung. Dann liegst du zurück, und dann wird es verdammt schwer. Vielleicht merkte man da, dass es das erste Finale für den einen oder anderen war. Aber man muss von der ersten Minute an da sein und den Glauben haben, so eine Mannschaft zu spielen. Es waren Momente da, aber die haben wir leider verpasst."

Peter Bosz (Trainer Bayer Leverkusen): "Bayern war die bessere Mannschaft, über 90 Minuten. In der ersten Halbzeit war sehr viel Raum da, da muss der letzte Pass besser sein. Deswegen waren wir nicht gefährlich. In der zweiten Halbzeit war es ein bisschen besser. Da kann es noch ein richtiges Spiel werden, aber das war leider nicht der Fall. In der ersten Halbzeit haben wir vorne mit drei sehr schnellen Spielern gespielt, hätten aber hinter die Kette kommen müssen. Das hat nicht geklappt, aber die Möglichkeiten waren da. Was wir versucht haben, war richtig, es hat leider nicht geklappt."