Die Wahl zum DFB-Pokalhelden 2019/20 hat Daniel Batz vom 1. FC Saarbrücken deutlich für sich entschieden.

Der Torhüter setzte sich beim Online-Voting mit 74,72 Prozent der Stimmen klar vor Lennart Grill durch.

Der Keeper des 1. FC Kaiserslautern erhielt 12,34 Prozent der Stimmen. Auf den weiteren Plätzen landeten Robert Lewandowski (FC Bayern/7,78), Ante Rebic (ehemals Eintracht Frankfurt(2,77) und Thomas Müller (FC Bayern/2,38).

Batz verdiente sich seinen Sieg mit seinen Heldentaten im Achtel- und Viertelfinale.

In der Runde der letzten 16 parierte der Jährige einem Strafstoß und führte seinen Klub damit zu einem 5:3-Sieg nach Elfmeterschießen gegen den Karlsruher SC. 47,49% der Wähler honorierten diese Aktion mit dem Pokalhelden-Rundensieg.

Im Viertelfinale wiederum trieb Batz Fortuna Düsseldorf zur Verzweiflung.

Im Elfer-Wahnsinn gegen den damaligen Bundesligisten hielt er vier Strafstöße, nachdem er bereits in der regulären Spielzeit einmal zur Stelle war.

Mit satten 91,53% der Stimmen wurde Batz damals erneut zum Pokalhelden gewählt.

Nun also der dritte und größte Streich – Daniel Batz ist DFB-Pokalheld der Saison 2019/20. Herzlichen Glückwunsch!

