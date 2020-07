Titelverteidiger und Seriensieger VfL Wolfsburg kämpft im Finale des DFB-Pokals der Frauen um den sechsten Pokaltriumph in Folge. Gegen die SGS Essen kann das Team von Trainer Stephan Lerch zudem das vierte Double in Serie perfekt machen.

Das Pokalfinale der Frauen im LIVETICKER:

VfL Wolfsburg - SGS Essen 2:2 (1:2) - Ticker aktualisieren!

+++ 83. Minute: Hegering überhastet +++

Essen wird wieder mutiger. Marina Hegering schließt allerdings etwas zu überhastet und daher unplatziert aus der Distanz ab.

+++ 79. Minute: Schüller hat das 3:2 für Essen auf dem Fuß +++

Bei einem Essener Konter ist Schüller frei durch, schließt aber vielleicht etwas zu früh ab. Ihr Schlenzer aus etwa 20 Metern ist etwas zu weit rechts angesetzt, Abt im VfL-Tor muss nicht eingreifen.

+++ 73. Minute: Aufmunternder Applaus für Anyomi +++

Die verletzte Anyomi wird auf einer Trage abtransportiert. Sie hat sich bei dem harten Aufprall nach dem Luftduell mit Popp offenbar am Rücken verletzt. Die Verantwortlichen beider Teams auf den Rängen spenden aufmunternden Applaus.

+++ 71. Minute: Fast der direkte Ausgleich! +++

Vom Anstoß weg probiert Hegering VfL-Torhüterin Abt zu überraschen. Der Ball knallt an die Latte! Da hat nicht viel gefehlt zum nächsten spektakulären Treffer der Essenerinnen!

+++ 70. Minute: TOR! Distanzschuss beschert VfL Ausgleich +++

Viel fiel den Wolfsburgerinnen nicht ein, dann muss eben ein Distanzschuss helfen. Anna Blässe fasst sich aus gut 35 Metern ein Herz, der Ball springt vor Johannes noch ein Mal auf und schlägt dann im linken Eck ein. Alles wieder offen!

+++ 63. Minute: Essen muss verletzungsbedingt wechseln +++

Nicole Anyomi verletzt sich bei einem Luftduell und kann nicht mehr weiterspielen. Ramona Petzelberger ist nun mit von der Partie.

+++ 60. Minute: Fast das 3:1 für Essen! +++

Auf der anderen Seite setzt sich Jana Feldkamp ganz stark im Laufduell durch. Die Essenerin zieht aus vollem Lauf ab - und trifft den linken Innenpfosten! Wenige Sekunden später rauscht ein Distanzschuss von Feldkamp ein paar Meter rechts am VfL-Tor vorbei.

+++ 58. Minute: Wolfsburg mit Problemen +++

Gleich eine Stunde rum, bei Wolfsburg läuft's immer noch nicht rund. Rolfö rutscht bei einer Flanke aus, Johannes packt sicher zu.

+++ 57. Minute: Essen wagt sich mal wieder nach vorne +++

Knaaks Abschloss von halbrechts wird geblockt, bei der anschließenden Ecke trifft Schüller den Ball nicht voll.

+++ 53. Minute: Wolfsburg stürmt - Essen steht gut +++

Die Wolfsburgerinnen starten dominant in den zweiten Durchgang, aber die Essenerinnen präsentieren sich in der Defensive weiterhin gut geordnet und lassen wenig Gefährliches zu.

+++ 46. Minute: Die Partie läuft wieder +++

Beide Mannschaften kehren unverändert auf den Rasen zurück.

+++ Halbzeit: Essen führt gegen Topfavorit Wolfsburg +++

Pause in Köln - und es liegt eine große Überraschung in der Luft! Die SGS Essen führt mit 2:1 gegen die Topfavoritinnen aus Wolfsburg. Ein Blitztor von Schüller nach zwölf Sekunden glich Harder (11.) aus. Doch seit der 17. Minute führen die Außenseiterinnen wieder dank Hegerings Kopfball. Anschließend dominierten die Wölfinnen, aber die SGS-Abwehr stand bislang sicher. Für Spannung ist auch in den zweiten 45 Minuten gesorgt!

+++ 45. Minute: Wolfsburg glücklos +++

Eine Freistoßflanke von Goeßling segelt in den Essener Sechzehner, aber die SGS-Abwehr kann klären und startet einen Konter. Anyomi rennt sich allerdings fest, am Ende landet das Leder wieder bei den Wölfinnen.

+++ 40. Minute: Anyomi sieht Gelb +++

Erste Verwarnung für eine Essenerin: Anyomi sieht für ein Foul an Harder Gelb und verursacht einen gefährlichen Freistoß. Popp verlängert die Flanke von der linken Seite allerdings ins Toraus. Da war mehr drin.

+++ 36. Minute: Nächste Chance für Wolfsburg +++

Popp setzt links Rolfö in Szene. Der Abschluss der Schwedin rauscht aber einige Meter rechts am Kasten vorbei.

+++ 30. Minute: Chaos im Essener Strafraum +++

Nach einer Ecke kommt Popp aus kurzer Distanz einen Schritt zu spät. Sie will zudem bei Lea Schüller ein Handspiel gesehen haben, aber Schiedsrichterin Westeroff lässt die Partie weiterlaufen. Wolfsburg kommt erneut zum Abschluss, aber Brüggemann blockt den Schuss aus der Distanz.

+++ 29. Minute: Alu-Pech für Wolfsburg +++

Ein Kopfball von Pajor tropft noch auf den Querbalken.

+++ 27. Minute: Nächste Gelbe Karte +++

Anna Blässe checkt Turid Knaak in Höhe der Mittellinie direkt vor den Trainerbänken sehr hart zu Boden und sieht völlig zurecht Gelb. Für Knaak geht es nach kurzer Behandlungspause weiter.

+++ 25. Minute: Gelb für Harder +++

Bei Wolfsburg klappt nicht alles. Stürmerin Harder sieht für einen Trikotzupfer im Mittelfeld die erste Gelbe Karte der Partie.

+++ 23. Minute: Wölfinnen mit Wut im Bauch +++

Der erneute Rückstand stachelt den Favoriten an. Ewa Pajor kommt nach einer Flanke fast gefährlich zum Abschluss, aber Essens Torhüterin Johannes ist rechtzeitig zur Stelle.

+++ 20. Minute: Schrecksekunde für Wolfsburg +++

Kapitänin Alexandra Popp kommt nach einem Luftduell unglücklich auf und muss behandelt werden. Popp kann aber zunächst weiterspielen.

Marina Hegering (l.) sorgte für großen Jubel bei den Essenerinnen © Getty Images

+++ 17. Minute: TOR! Essen führt wieder +++

Auf der anderen Seite klingelt's wieder! Einen abgefälschten Schuss von Nicole Anyomi kann Abt noch mit einem klasse Reflex klären. Aber bei der anschließenden Ecke ist sie gegen Marina Hegerings Kopfball machtlos. Außenseiter Essen legt wieder vor!

+++ 16. Minute: Essen-Keeperin im Glück +++

Stina Johannes spielt im Aufbau den Ball direkt VfL-Stürmerin Huth in die Füße, ist dann aber auf dem Posten und schnappt ihr das Leder vom Fuß.

+++ 11. Minute: TOR! Wolfsburg gleicht aus +++

Anna Blässe kratzt einen Steilpass rechts gerade noch rechtzeitig von der Grundlinie. Pernille Harder nimmt den Querpass direkt und lässt Johannes im Essener Tor keine Chance. 1:1 - alles wieder offen!

+++ 5. Minute: Erster Abschluss Wolfsburg +++

Pernille Harder zieht aus der Distanz ab, Stina Johannes im Essener Tor packt sicher zu.

Lea Schüller traf für Essen bereits nach zwölf Sekunden © Getty Images

+++ 1. Minute: Anpfiff - und TOR! +++

Was für ein Auftakt! Außenseiter Essen düpiert die Wolfsburgerinnen. Lea Schüller läuft nach einem langen Ball alleine auf Torhüterin Abt zu, überlupft die Keeperin und netzt nach 12 Sekunden zum 1:0 für Essen ein.

+++ Aufstellungen +++

Wolfsburg: 27 Abt - 9 Blässe, 23 Doorsoun, 28 Goeßling, 6 Janssen - 11 Popp, 15 Engen - 10 Huth, 22 Harder, 14 Rolfö - 17 Pajor. - Trainer: Lerch

Essen: 1 Johannes - 16 Klasen, 27 Hegering, 22 Brüggemann, 18 Ostermeier - 31 Feldkamp, 6 Senß - 17 Anyomi, 19 Oberdorf, 33 Knaak - 7 Schüller. - Trainer: Högner