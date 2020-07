Die Auslosung zur ersten Runde des DFB-Pokals 2020/2021 ist vorüber - und der FC Bayern weiß noch nicht, gegen wen er antritt.

Denn der Rekordsieger aus München bekommt es in der ersten Runde mit dem Sieger des Landespokals des Verbandes Mittelrhein zu tun.

Anzeige

Dort streiten sich noch Regionalligist Alemannia Aachen sowie die Mittelrheinligisten 1. FC Düren, Viktoria Arnoldsweiler und FC Pesch um den Titel - und um das große Los, gegen den FC Bayern anzutreten.

Vizemeister Borussia Dortmund hat dagegen bereits Klarheit: Der BVB muss zum Drittligisten MSV Duisburg. Dies ergab die von DFB-Präsident Fritz Keller und DFB-Generalsekretärin Heike Ullrich durchgeführte Auslosung am Sonntagabend in der ARD. Ausgespielt werden die Erstrundenpartien zwischen dem 11. und 14. September.

"Wow - ein echtes Pottduell", schrieb der MSV mit Freude bei Twitter.

Sportdirektor Ivo Grlic meinte auf der vereinseigenen Website: "Das ist ganz einfach gesagt: Denn schwerer geht’s nicht." Er fügte an, dass er hoffe, dass zumindest "ein Teil Fans" dann wieder ins Stadion dürfe.

Trainer Torsten Lieberknecht sagte: "So ein Los, dann vermutlich weiter ohne unsere Fans oder wenn überhaupt nur mit einem kleinen Teil – das ist alles Sch …". Sportlich sei der BVB aber "ganz weit oben im Who is Who des internationalen Top-Fußballs."

Zahlreiche Paarungen konnten noch nicht exakt bestimmt werden, da unter anderem die Landespokalsieger noch nicht feststehen. Diese werden erst am 22. August ermittelt. Mehr als 90 Teams haben noch die Chance, sich für den Pokal zu qualifizieren. In der Lostrommel befanden sich daher 23 Platzhalter. Einen davon zog der FC Bayern.

RB Leipzig spielt beim Zweitligisten 1. FC Nürnberg, der in der Relegation vor zwei Wochen nur knapp den Absturz in die 3. Liga vermieden hatte. Borussia Mönchengladbach trifft auf den Pokalsieger aus Bremen.

Vorjahresfinalist Bayer Leverkusen muss zum Pokalsieger des Hamburger Verbandes. Großes Fan-Interesse verspricht das Duell zwischen Dynamo Dresden und dem Hamburger SV.

Der FC Schalke 04 muss bei der besten Amateurmannschaft der Regionalliga Bayern antreten.

Die Partien im Überblick:

1. FC Nürnberg - RB Leipzig

Pokalsieger Schleswig-Holstein (Todesfelde/Lübeck) - VfL Osnabrück

Pokalsieger Niedersachsen - 1. FSV Mainz 05

Pokalsieger Sachsen - TSG Hoffenheim

Pokalsieger Bayern - Eintracht Frankfurt

Pokalsieger Thüringen - Werder Bremen

Wehen Wiesbaden - 1. FC Heidenheim

Pokalsieger Mittelrhein - FC Bayern

Pokalsieger Niedersachen - FC Augsburg

Pokalsieger Südbaden - Holstein Kiel

Eintracht Braunschweig - Hertha BSC

Pokalsieger Mecklenburg-Vorpommern - VfB Stuttgart

MSV Duisburg - Borussia Dortmund

Pokalsieger Hessen - SV Sandhausen

Pokalsieger Württemberg - Erzgebirge Aue

Dynamo Dresden - Hamburger SV

Pokalsieger Rheinland - VfL Bochum

Pokalsieger Baden - SC Freiburg

Pokalsieger Brandenburg - VfL Wolfsburg

Pokalsieger Bremen - Borussia Mönchengladbach

Pokalsieger Saarland - FC St. Pauli

Pokalsieger Hamburg - Bayer Leverkusen

Würzburger Kickers - Hannover 96

2. Teilnehmer Westfälischer Fußballverband - SpVgg Greuther Fürth

Pokalsieger Südwest - Jahn Regensburg

Pokalsieger Berlin - 1. FC Köln

Pokalsieger Niederrhein - Arminia Bielefeld

Beste Amateurmannschaft der Regionalliga Bayern - FC Schalke 04

FC Ingolstadt - Fortuna Düsseldorf

Karlsruher SC - Union Berlin

1. FC Magdeburg - SV Darmstadt 98

1. Teilnehmer Westfälischer Fußballverband - SC Paderborn

----

mit Sport-Informations-Dienst