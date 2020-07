Sonntagabend ist es wieder so weit: Die Auslosung der ersten Runde im DFB-Pokals steht an (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) - und so verrückt wie diesmal infolge der Verwerfungen im Fußball durch die Corona-Pandemie war sie wohl noch nie.

Besonders die Anzahl der bisher erst qualifizierten Mannschaften überrascht: Erst 41 der 64 Mannschaften haben ihr Teilnahme-Ticket gelöst.

Völlig kurios daher bei der Auslosung mit DFB-Präsident Fritz Keller und der stellvertretenden Generalsekretärin Heike Ullrich als Losfee: Die restlichen Loskugeln werden während der Ziehung nicht mit den Wappen der Vereine gefüllt sein, sondern mit als Platzhalter fungierenden Logos der Landesverbände.

Zur Erklärung: Wegen der Pandemie war die Saison in den deutschen Amateurligen vorzeitig abgebrochen worden. Damit nicht genug: Auch die Landespokalsieger (und somit weiteren potenziellen Starter im DFB-Pokal) stehen gegenwärtig noch nicht fest.

Profi-Klubs schon qualifiziert

Schon qualifiziert hingegen sind die 40 Profi-Vereine der ersten bis dritten Liga. Der Meister der 3. Liga, der FC Bayern II, indes darf nicht am Losverfahren teilnehmen - seit 2008 sind Reserve-Mannschaften im Pokalwettbewerb nicht mehr zugelassen.

Ebenso kurios: Weil der Landespokal in Sachsen-Anhalt abgebrochen wurde, hat der Verband kurzerhand den FC Magdeburg als Teilnehmer festgelegt.

Die anderen Verbände wiederum wollen ihre Teilnehmer nach wie vor sportlich ermitteln. Beim Finaltag der Amateure, der für den 22. August geplant ist, sollen deshalb die restlichen Teams und Landespokal-Sieger ausgespielt werden.

Was die Sache zeitlich umso brisanter macht: Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Saarland und Baden-Würtemberg stehen erst vor dem Viertelfinale ihres Pokal-Turniers. Notfalls können die Verbände allerdings wie im Beispiel Sachsen-Anhalt ihre Teilnehmer selber bestimmen.

Was auf die Klubs ansonsten zukommt: Bis Mitte August müssen ein Hygienekonzept und eine Spielstätte vorgewiesen werden, um teilnehmen zu können.

Bemerkenswert: Für Regionalliga-Meister SV Rödinghausen gibt es sogar noch zwei Wege, sich zu qualifizieren: Entweder durch den Pokalsieg oder durch ein Entscheidungsspiel.