Sport-Geschäftsführer Rudi Völler von Bayer Leverkusen schöpft vor dem Pokalfinale gegen Bayern München Mut aus der besonderen Charakteristik des Wettbewerbs.

"Wenn du als Verein in einer Liga mit den Bayern spielst, wird die Meisterschaft erstmal schwer. Aber der DFB-Pokal ist der Wettbewerb, wo du auch mal vor ihnen stehen kannst", sagte der 60-Jährige am Dienstag in einer Medienrunde.

Anzeige

Und lieferte sogleich den Beleg hinterher: "Acht Mal in Folge Deutscher Meister - aber eben nicht acht Mal Pokalsieger. In einem DFB-Pokalfinale ist immer was möglich", sagte der einstige Weltklassestürmer. Auch wenn die Münchner im Pokalwettbewerb in den letzten acht Jahren "nur" viermal triumphierten, ist sich Völler der Schwere der Aufgabe allerdings bewusst.

"Wir spielen gegen die momentan wohl beste Mannschaft in Europa - da muss viel zusammen kommen, aber wir werden alles in die Waagschale werfen und ihnen das Leben gehörig schwer machen", sagte der Weltmeister von 1990.