Das Halbfinale im DFB-Pokal ist komplett. (Spielplan des DFB-Pokal)

Als letzte Mannschaft hat sich Eintracht Frankfurt für die Vorschlussrunde qualifiziert. Die Hessen gewannen am Mittwochabend ihr Viertelfinale gegen Werder Bremen mit 2:0. Das 1:0 erzielte Andre Silva nach einer umstrittenen Elfmeter-Entscheidung. Daichi Kamada sorgte nach einer knappen Stunde bereits für die Vorentscheidung. (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

Anzeige

In der Nachspielzeit sah Filip Kostic wegen eines üblen Fouls an Ömer Toprak die Rote Karte. Der Bremer musste nach Informationen von Werder-Trainer Florian Kohfeldt mit Verdacht auf Wadenbeinbruch ins Krankenhaus gebracht werden.

Ilsanker mit Turban

Sinnbildlich für den Pokalfight stand Frankfurts Stefan Ilsanker, der schon in der ersten Halbzeit nach einem Zweikampf mit Davie Selke einen blutigen Cut im Gesicht davontrug und in der zweiten Hälfte über eine halbe Stunde lang mit einem Turban spielte. "Wenn man ihn anschaut, muss man sagen, dass er seinen letzten Blutstropfen gegeben hat. Er ist ein Mentalitätsmonster", lobte Sportvorstand Fredi Bobic bei Sky den Österreicher.

Stefan Ilsanker ist vom Fight gezeichnet © Getty Images

Trapp bewahrt Frankfurt vor Rückstand

In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit hatte Bremen die besseren Chancen. Doch sowohl Davie Selke als auch Maximilian Eggestein scheiterten am hervorragend aufgelegten Kevin Trapp im Tor der Eintracht.

Live-Spiel, alle Highlights und legendäre Klassiker: Das Komplettpaket zum DFB-Pokal im TV auf SPORT1, im Stream und auf SPORT1.de

In der Nachspielzeit ereignete sich dann die am heißesten diskutierte Szene des Spiels. Im Kopfballduell mit Timothy Chandler sprang Ludwig Augustinsson an die Hand. Schiedsrichter Felix Zwayer entschied nach Studium des Videobeweises auf Elfmeter. Nach langen Diskussionen verwandelte Andre Silva erst in der fünften Minute der Nachspielzeit den Strafstoß.

"Das ist scheiße. Ich gerate mit meinem Rücken an Chandler und dann kommt der Ball an mein Arm. Das ist eine Schiedsrichter-Entscheidung", sagte Augustinsson bei Sky. "Aber ich bin kein großer Fan vom VAR. Die Entscheidung dauert drei Minuten. Das war schwierig für uns."

In der zweiten Halbzeit war das Spiel nach Kamadas Kontertor zum 2:0, nachdem Bremen zu weit aufgerückt war, schon so gut wie entschieden.

Jetzt aktuelle Fanartikel der Bundesliga bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Während sich Werder nun komplett auf den Kampf gegen den Abstieg in der Bundesliga konzentrieren kann, ist Frankfurt weiterhin in drei Wettbewerben vertreten.