In Dortmund werden ab 18.00 Uhr die Viertelfinalpartien des 77. DFB-Pokals ausgelost.

Ausgerechnet Borussia Dortmund hat es allerdings nicht in den Lostopf geschafft. Gegen Werder Bremen mussten sich die Schwarz-Gelben geschlagen geben und sind daher nur Zuschauer, wenn Cacau aus den acht noch verbleibenden Teams die vier Begegnungen zieht.

Ansonsten dominiert die Bundesliga jedoch das Teilnehmerfeld. Mit dem 1. FC Saarbrücken hat es lediglich ein Team in den Topf geschafft, das nicht in Deutschlands Eliteliga antritt.

Damit steht schon vor der Ziehung fest, dass der Viertligist, der zum ersten Mal seit 1985 wieder in das Viertelfinale einziehen konnte, auf jeden Fall ein Heimspiel haben wird.

Welcher Bundesligist sich auf den Weg ins Ludwigsparkstadion machen wird, erfahren Sie hier ab 18.00 Uhr im SPORT1-Liveticker.

Bevor die Auslosung losgeht, schon mal die wichtigsten Informationen.

Die Viertelfinalisten des DFB-Pokals im Überblick

Eintracht Frankfurt

Fortuna Düsseldorf

FC Schalke

Werder Bremen

Bayer Leverkusen

Union Berlin

FC Bayern

1. FC Saarbrücken

Wann findet das Viertelfinale statt?

Alle vier Spiele werden am 3. und 4. März stattfinden. Sowohl am Dienstag als auch am Mittwoch wird je ein Spiel um 18.30 Uhr und um 20.45 Uhr angepfiffen.

Welche Partien an welchem Tag und um welche Uhrzeit ausgetragen werden, legt der Deutsche Fußball-Bund rund zwölf Tage vor dem Viertelfinale fest.

Wann wird die nächste Runde ausgelost?

Die Ziehung für die Paarungen des Viertelfinals steigt am Sonntag, den 9. Februar um 18 Uhr. Die ARD überträgt die Auslosung live im TV, auch ein Livestream wird angeboten.

Wie läuft die Auslosung ab?

Am Prozedere hat sich im Vergleich zur Achtelfinal-Runde nichts geändert. Aus dem Lostopf, in dem sich alle acht Teams befinden, werden nach und nach ein Verein nach dem anderen gezogen.

Wenn zwei Bundesliga-Teams aufeinander treffen, bekommt der erstgezogene Verein Heimrecht. Saarbrücken wird als einziger verbliebener Regionalligist ebenfalls Heimrecht erhalten.

Als "Losfee" wird der ehemalige Nationalspieler und heutige Integrationsbeauftragte des DFB, Cacau, fungieren. Als Ziehungsleiter ist DFB-Generalsekretär Friedrich Curtius am Start.

Der Weg nach Berlin

Viertelfinale: 3. und 4. März

Halbfinale: 21. und 22. April

Finale: 23. Mai im Olympiastadion von Berlin