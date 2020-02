Der Ball rollt wieder, der DFB-Pokal steht vor der Tür.

Auch der Pokalwettbewerb ist aus der Winterpause zurück, es stehen die Achtelfinals an. Am Dienstagabend kommt es gleich zu zwei Topspielen.

Das Achtelfinale zwischen Werder Bremen und dem BVB ist eine Neuauflage des Vorjahres. Auch im Achtelfinale der vergangenen Spielzeit trafen beide Teams aufeinander, damals gewann Werder. Nun kommt es also zur Revanche. (DFB-Pokal, Achtelfinale: Werder Bremen - BVB, 20.45 Uhr im LIVETICKER)

BVB ohne Haaland und Can

Lucien Favre lässt die Neuzugänge Erling Haaland und Emre Can vorerst auf der Bank. Vorne agieren bei den Dortmundern Jadon Sancho, Marcou Reus und Thorgan Hazard. Nico Schulz rückt für Raphael Guerreiro in die Mannschaft, der an muskulären Problemen leidet. Die Dreierkette bilden Mats Hummels, Manuel Akanji und Dan-Axel Zagadou. Zudem steht Marvin Hitz für Roman Bürki im Tor.

Bei den Bremern darf Yuya Osako neben Davie Selke stürmen.

Schalke mit Nübel - Hertha mit Piatek

Im Parallelspiel kommt es zu einer Neuauflage einer Partie, die es erst vor wenigen Tagen in der Bundesliga gab. Der FC Schalke 04 empfängt Hertha BSC. (DFB-Pokal, Achtelfinale: FC Schalke 04 - Hertha BSC, 20.45 Uhr im LIVETICKER)

Am vergangenen Wochenende war es eine Partie geprägt von wenigen Highlights. 0:0 war das Endergebnis. Das Gute am Pokal: Hier wird es definitiv einen Sieger geben. Bei Schalke steht Neuzugang Jean-Clair Todibo erstmals in der Startelf.

Bei der Hertha gibt Neuzugang Krzystof Piatek sein Startelf-Debüt. Der millionenschwere Wintertransfer wurde gegen die Königsblauen eingewechselt. An seiner Seite stürmt Pascal Köpke.

Interessant wird auch, wie die Schalke Fans ihren Torwart Alexander Nübel begrüßen. Der 23-Jährige bestreitet sein erstes Heimspiel nach der Bekanntgabe seines Wechsels zum FC Bayern München zur kommenden Saison.

Die Aufstellungen Werder - BVB:

Werder: Pavlenka – Veljkovic, Vogt, Moisander, Friedl - Bittencourt, Klaassen, Eggestein, Rashica - Osako, Selke

BVB: Hitz – Zagadou, Hummels, Akanji - Schulz, Brandt, Witsel, Hakimi - Hazard, Reus, Sancho

Die Aufstellungen Schalke - Hertha:

Schalke: Nübel – Caligiuri, Todibo, Nastasic, Oczipka - Schöpf, Mascarell, Boujellab – Harit - Kutucu, Gregoritsch

Hertha: Jarstein – Torunarigha, Stark, Boyata, Plattenhardt – Skjelbred, Ascacibar, Maier, Wolf – Köpke, Piatek

So können Sie das Achtelfinale des DFB-Pokals LIVE verfolgen:

TV: Sky/ARD

Livestream: Sky Ticket/Sportschau.de

Liveticker: SPORT1.de