Kuriose Rote Karte für David Wagner!

Der Trainer des FC Schalke 04 flog in der Verlängerung des DFB-Pokalspiels seiner Mannschaft gegen Hertha BSC beim Stand von 2:2 vom Platz.

Anzeige

Was war passiert? Schalkes Omar Mascarell hatte Berlins Jordan Torunarigha an der Seitenline zu Fall gebracht. Der Berliner Innenverteidiger fiel daraufhin in den Schalke-Trainer hinein. Wagner versuchte daraufhin, dem Berliner hochzuhelfen.

Alle Video-Highlights des Achtelfinals im DFB-Pokal ab Mittwoch 0.00 Uhr in der SPORT1-Mediathek und in der SPORT1 App

Doch Torunarigha nahm sich vor Wut einen Wasserkasten und schmiss ihn direkt vor der Schalker Trainerbank auf den Boden. Wagner hielt ihn während der Aktion an Nacken fest - was Schiedsrichter Harm Osmers offenbar als eine Tätlichkeit ansah - und geriet mit dem Berliner ins Straucheln.

Torunarigha sah für diese Aktion die Gelb-Rote-Karte. Nach Studium der Videobilder entschied sich Osmers, Wagner die Rote Karte zu zeigen. Mascarell wiederum kam für sein hartes Einsteigen ohne Bestrafung davon.

Schalke gewann die Partie dank eines Treffers von Benito Raman am Ende mit 3:2.