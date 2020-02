Endlich ist es so weit: das Achtelfinale des DFB-Pokals steht vor der Tür.

Acht heiße Partien - darunter jene Partie, die es vor eineinhalb Wochen in der Bundesliga schon einmal gegeben hat: Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig. Am 19. Spieltag endete das Duell mit 2:0 für die Eintracht und RB-Coach Julian Nagelsmann ging ob der Einstellung seiner Spieler an die Decke.

Frankfurt setzte sich in der ersten Runde mit 5:3 bei Waldhof Mannheim durch, in der zweiten mit 2:1 beim FC St. Pauli. Leipzig schaltete erst den VfL Osnabrück auswärts aus (3:2), dann verpasste das Team um Torjäger Timo Werner dem VfL Wolfsburg eine 6:1-Klatsche.

Nagelsmann verzichtet auf Werner - Angelino gibt Debüt

Im Achtelfinale werden die Karten nun neu gemischt. Doch wer hat das bessere Blatt?

Nagelsmann setzt in Frankfurt auf eine überraschende Startaufstellung. Timo Werner wird zunächst auf der Bank Platz nehmen. Den Doppelsturm bilden Yussuf Poulsen und Patrik Schick. Auch Torwart Peter Gulacsi sitzt auf der Bank, für ihn spielt Yvon Mvogo.

Frankfurt ohne Paciencia

Auch Neuzugang Dani Olmo sitzt zunächst draußen, ebenso wie Emil Forsberg. Die Kreativköpfe im Mittelfeld sind Marcel Sabitzer und Christopher Nkunku. In der Abwehr setzt Nagelsmann auf eine Viererkette, Lukas Klostermann und Dayot Upamecano verteidigen innen. Marcel Halstenberg und Neuzugang Angelino bilden die Außenverteidiger. Der Spanier, der im Winter von Manchester City gekommen war, gibt sein Debüt für Leipzig.

Stefan Ilsanker, der im Winter von RB zur Eintracht wechselte, ist indes nicht spielberechtigt. Dies bestätigte der Klub um Trainer Adi Hütter. Der Trainer der Hessen setzt im Sturm aun Andre Silva, in der Abwehr bilden David Abraham, Martin Hinteregger und Evan Ndicka die Dreierkette. Danny da Costa sitzt zunächst auf der Bank, ebenso wie Goncalo Paciencia und Daichi Kamada, die am Wochenende zur pause ausgewechselt wurden.

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Frankfurt: Trapp – Abraham, Hinteregger, Ndicka – Hasebe, Sow, Rode, Toure, Kostic – Andre Silva, Gacinovic

Leipzig: Mvogo – Angelino, Klostermann, Upamecano, Halstenberg – Laimer, Haidara, Nkunku, Sabitzer – Schick, Poulsen

