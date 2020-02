Borussia Dortmunds Kapitän Marco Reus hat beim 2:3 im DFB-Pokal bei Werder Bremen am Dienstag eine Muskelverletzung erlitten und fällt mehr als einen Monat aus.

Nach Darstellung des BVB könne der Nationalspieler erst in rund vier Wochen wieder ins Training einsteigen, ob er dann sofort wieder spielen kann, erscheint fraglich.

Anzeige

Warum durfte Haaland nicht beginnen, Herr Favre?

Bei gutem Heilungsverlauf könnte Reus mit den Schwarz-Gelben im Duell bei seinem Ex-Klub Borussia Mönchengladbach am 7. März wieder mitwirken. Am Samstag bei Bayer Leverkusen sowie in der Champions League am 18. Februar gegen Paris St. Germain steht Reus definitiv nicht zur Verfügung.

Der Offensivspieler war in der 89. Minute in Bremen ausgewechselt und durch Neuzugang Emre Can ersetzt worden.