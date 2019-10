Der Countdown läuft.

Am Dienstag kommt es in der 2. Hauptrunde des DFB-Pokals zum Traditionsduell zwischen dem VfL Bochum und dem FC Bayern München (ab 18 Uhr LIVE im Free-TV auf SPORT1)

Und die beiden Vereine stehen sich aus Tradition näher als andere. Denn die Anhänger der Klubs verbindet eine langjährige Fan-Freundschaft. Das war auch beim Spiel der Bayern am Samstagnachmittag gegen Union Berlin klar zu sehen.

"Unbequem seit 20 Jahren - Alles Gute Ultras Bochum" stand auf einer Mini-Choreo, die die Südkurve präsentierte. Der Empfang für die Münchner Fans wird am Dienstag in Bochum also sicher herzlicher ausfallen, als es normalerweise für Auswärtsfans der Fall ist.

Ursprung in den 70er-Jahren

Doch woran liegt das und wie kam diese Fan-Freundschaft zu Stande?

"Im Jahre 1972 bei einem Spiel in Bochum wurden Anhänger des FC Bayern auf der Castroper Straße von VfL-Fans angegangen und verfolgt", erinnerte sich der Fanbeauftragte des VfL, Dirk Michalowski, 2016 im Gespräch mit SPORT1.

Erst das Eingreifen der "Bochumer Jungen", einem der ältesten Fanklubs Deutschlands, habe eine größere Schlägerei verhindert. Anschließend tranken die Anhänger miteinander einige Gläser Pils und verbrüderten sich.

Fans des VfL Bochum mit FCB-Freundschaftsschal © imago

So schilderte Michalowski, seit 2003 hauptamtlicher Fanbeauftragter des VfL, die Ereignisse von damals.

Wie in jeder Beziehung war die Verbindung mal enger und mal nicht. Inzwischen sei der Kontakt aber lebendiger denn je, sagte Michalowski schon 2016.

Die Bayern-Fans belegten das am Samstag einmal mehr eindrucksvoll.