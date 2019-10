Die größten Legenden des VfL Bochum zum Durchklicken:

Für den VfL Bochum kommt es in der zweiten Runde des DFB-Pokals zum Kracherspiel gegen den FC Bayern München.

Nicht nur für die Bochumer ein Festtag. Die beiden Vereine stehen sich aus Tradition näher als andere. Denn die Anhänger der Klubs verbindet eine langjährige Fan-Freundschaft.

Das war auch beim Spiel der Bayern am Samstagnachmittag gegen Union Berlin klar zu sehen. Mit einer Mini-Choreo grüßte die bayerische Südkurve die Bochumer.

"Unbequem seit 20 Jahren - Alles Gute Ultras Bochum", war dort zu lesen. Der Empfang für die Münchner Fans wird am Dienstag in Bochum also sicher herzlicher ausfallen, als es normalerweise für Auswärtsfans der Fall ist.

Vor dem Kracher im DFB-Pokal gegen den FC Bayern präsentiert SPORT1 die größten Persönlichkeiten des VfL Bochum.