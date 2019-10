Titelverteidiger FC Bayern hat mit Mühe beim VfL Bochum das Ticket für das Achtelfinale im DFB-Pokal gelöst.

Der Gegner des Rekordpokalsiegers wird am Sonntag in der ARD-Sportschau (ab 18 Uhr im LIVETICKER) ausgelost. Als Losfee fungiert Nationalspielerin Turid Knaak. Die 28 Jahre alte Mittelfeldspielerin von der SGS Essen springt für den erkrankten Felix Neureuther ein.

Die Auslosung findet im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund statt. Die Achtelfinalpartien werden am 4./5. Februar 2020 ausgetragen. Die zeitgenaue Terminierung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt. SPORT1 zeigt eine Partie am Dienstagabend LIVE im Free-TV und im LIVESTREAM. auf SPORT1.de.

Gelost wird ab dem Achtelfinale aus einem Topf. Die Regionalligisten 1. FC Saarbrücken und SC Verl, sowie der Drittligist 1. FC Kaiserslautern genießen in ihren Achtelfinalpartien allerdings automatisch Heimrecht. Wegen Umbauarbeiten im heimischen Ludwigspark trägt Saarbrücken, das Team von Dirk Lottner, seine Heimspiele aktuell in Völklingen aus.

Die Teams im Achtelfinale im Überblick:

Borussia Dortmund

Eintracht Frankfurt

Fortuna Düsseldorf

1. FC Saarbrücken

SC Verl

1. FC Kaiserslautern

RB Leipzig

Werder Bremen

TSG Hoffenheim

Union Berlin

VfB Stuttgart

FC Bayern

Karlsruher SC

Bayer Leverkusen

FC Schalke 04