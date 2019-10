Nur zwölf Tage nach dem Duell in der Bundesliga treffen am Abend Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach (DFB-Pokal: Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach am Mi. ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) am Abend erneut aufeinander. Der BVB empfängt die "Fohlen" zum Kracher der 2. Runde im DFB-Pokal.

Bei den Dortmundern fehlen kurzfristig Marco Reus und Mats Hummels im Aufgebot. Der BVB-Kapitän Reus muss wegen muskulären Problemen passen. Hummels plagt ein Magen-Darm-Infekt. Auch Roman Bürki ist wegen eines Infekts nicht rechtzeitig fit geworden.

Götze auf der Bank - Stindl feiert Startelf-Comeback

Im Unterschied zum Revierderby sitzt auch Mario Götze nur auf der Bank. Jacob Bruun Larsen läuft dafür von Beginn an.

Bei den Gästen feiert Lars Stindl sein Startelf-Comeback, auch Jonas Hofmann steht in der Anfangsformation.

Die Aufstellungen:

Dortmund: Hitz - Piszczek, Akanji, Zagadou, Schulz - Weigl, Witsel - Sancho, Hazard, Bruun Larsen - Brandt

Gladbach: Sommer - Lainer, Elvedi, Beyer, Bensebaini - Zakaria - Benes, Neuhaus - Hofmann, Stindl, Thuram

