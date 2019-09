Regionalligist 1. FC Saarbrücken trägt sein Heimspiel in der zweiten Runde des DFB-Pokals gegen Bundesligist 1. FC Köln am 29. Oktober (18.30 Uhr/Sky) in Völklingen aus. Das teilten die Saarländer am Mittwoch mit.

Bereits die Erstrundenpartie gegen Zweitligist Jahn Regensburg wurde im Hermann-Neuberger-Stadion in Völklingen gespielt.

Das Ludwigsparkstadion in Saarbrücken befindet sich weiterhin im Umbau.

Aufgrund eines fehlenden Flutlichts war die Austragung in Völklingen nicht sicher, mehrere andere Spielorte waren im Gespräch. Inzwischen wurden jedoch die Voraussetzungen für ein mobiles Flutlicht geschaffen.

In der zweiten Runde im DFB-Pokal trifft unter anderem der VfL Bochum auf Rekordsieger Bayern München (am 29. Oktober um 20 Uhr LIVE im Free-TV bei SPORT1).

