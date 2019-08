Mit Leroy Sané und Ivan Perisic bestimmen beim FC Bayern derzeit zwei Spieler die Schlagzeilen, die gar nicht Teil des Vereins sind.

Die Münchner suchen händeringend nach Verstärkungen auf der Außenbahn. Nachdem bei Sané noch nicht klar ist, ob der Rekordmeister nach dessen Kreuzbandanriss von einer Verpflichtung Abstand nimmt, scheint der Deal mit Perisic auf der Zielgeraden zu sein.

In der ersten Pokal-Runde gegen den FC Energie Cottbus (DFB-Pokal: Energie Cottbus - FC Bayern, Mo. ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) wird Trainer Niko Kovac aber noch mit seinem aktuellen Mini-Kader vorlieb nehmen müssen. Vor der Partie stellt er sich den Fragen der Journalisten.

Die PK mit Kovac ab 15 Uhr im Liveticker:

+++ Problem mit "späten" Neuzugängen? +++

"Es ist eine Wunschvorstellung, dass man so früh wie möglich alle an Bord hat. Es ist heute aber nicht einfach, jeder Klub ist den Bewegungen am Markt ausgesetzt. Aber ich sehe kein Problem, denjenigen innerhalb von kürzester Zeit zu integrieren."

+++ Kovac zu Wunschspielern +++

"Das entscheidende, wenn man jemanden verpflichtet, ist, dass es nicht um einen einzelnen geht, sondern eine Entscheidung getroffen wird, hinter denen alle stehen. Es ist eine einstimmige Entscheidung. Die Spieler, die wir holen, sind von allen abgesegnet. Und das wird auch für die kommenden Spieler so sein."

+++ Kovac zu Neuzugängen +++

"Unsere drei Chefs arbeiten fleißig daran und wir werden bis zum 2. September noch etwas dazubekommen."

+++ Kovac zur Systemfrage +++

"Systeme sind austauschbar, es geht letztendlich um das, was man umsetzt. Während des Spiels stellt man eh wieder um. Es ist sehr variabel und nichts ist in Stein gemeiselt."

"Jeder kennt das Anforderungsprofil auf seiner Position. Auch der Stürmer muss mal verteidigen."

"Wir haben in der Vorbereitung gute Spiele im 4-3-3 gemacht und deswegen bin ich zuversichtlich. Und das ist ja auch das System, dass der FC Bayern über Jahre gespielt."

+++ Macht Kovac in dieser Saison etwas anders? +++

"Wir haben wieder neue Aufgaben, jeder einzelne muss sich wieder neu beweisen, die Spieler, die Trainer, der Verein."

+++ Kovac über die anstehende Pokal-Partie +++

"Im Pokal gibt es kein einfaches Spiel, egal, gegen wen man spielt, vor allem auswärts."

+++ Kovac zu Hernandez und Martinez +++

"Javi hat seit dem Spiel gegen Fenerbahce Schmerzen im Knie. Da gehen wir kein Risiko ein. Wir hoffen, dass wir die nächsten Wochen auch mit Javi voll im Einsatz angehen können."

"Lucas ist ein halbes Jahr weg gewesen, ihn müssen wir langsam ranführen, er kann nach nur vier Trainingseinheiten gegen Cottbus nicht von Anfang an spielen. Wir nehmen ihn aber mit, für die Atmosphäre und um ihn noch noch schneller in Deutschland und in das Team zu integrieren."

+++ Fazit der Vorbereitungsphase +++

"Ich bin überzeugt, dass wir die Zeit sehr gut genutzt haben. Wir sind körperlich auf einem guten Weg."

+++ Gleich geht's los +++

Die Pressekonferenz mit Trainer Niko Kovac ist für 15 Uhr angesetzt.

In wenigen Augenblicken geht es los!

+++ Bayern-Deal mit Perisic offenbar fix +++

Nach der Verletzung von Leroy Sané soll nun Ivan Perisic für frischen Wind in der Offensive der Münchner sorgen. Karl-Heinz Rummenigge hat den Perisic-Transfer nach SPORT1-Informationen zur Chefsache erklärt - und die Anzeichen für einen Wechsel verdichten sich.

Perisic ist am Samstag nicht mit nach Spanien geflogen, um dort am Testspiel gegen den FC Valencia teilzunehmen. Der Transfer des 30-Jährigen soll laut italienischen Medienberichten fix sein.

Wie die Gazzetta dello Sport vermeldet, handelt es sich um eine einjährige Leihe, die Inter fünf Millionen einbringt. Dazu erhält der deutsche Rekordmeister eine Kaufoption, die zwischen 20 und 30 Millionen Euro liegt. Nach SPORT1-Informationen ist der Spieler gewillt, nach München zu wechseln. Auch in dem Wissen, vorerst nur als Ersatzspieler eingeplant zu sein.