Der 1. FC Köln hat mit viel Mühe und Not die zweite Runde im DFB-Pokal erreicht.

Bei Zweitligist SV Wehen Wiesbaden gewann der Bundesliga-Aufsteiger mit 3:2 im Elfmeterschießen. Nach 120 Minuten hatte es 3:3 gestanden. (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

Nach starker Anfangsphase des Underdogs schien der Bundesligist nach einem Doppelschlag von Jhon Córdoba (39.) und Florian Kainz (42.) kurz vor der Pause alles im Griff zu haben.

Doch Jeremias Lorch (53., 56.) sorgte mit einem schnellen Doppelpack direkt nach der Pause für den Ausgleich des Zweitliga-Aufsteigers.

Nach 90 Minuten stand es weiterhin 2:2-Unentschieden, so dass es in die Verlängerung ging, wo Louis Schaub in der 107. Minute die Kölner erneut in Front brachte, ehe Daniel-Kofi Kyereh (118.) erneut ausgleichen konnte.

Duisburg jubelt

Drittligist MSV Duisburg hat unterdessen für eine kleine Überraschung gesorgt. (Spielplan des DFB-Pokals)

Die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht zog durch ein 2:0 (2:0) gegen Zweitligist SpVgg Greuther Fürth zum zweiten Mal hintereinander in die zweite Runde ein und wusste dabei einmal mehr in der noch jungen Saison zu überzeugen. (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

Lukas Daschner (4.) und Tim Albutat (14.) machten den dritten Pflichtspielsieg des Zweitligaabsteigers in Folge perfekt. Bei den Gästen stand der ehemalige Duisburger Havard Nielsen erstmals in der Startformation.

Der norwegische Neuzugang hatte in der vierten Minute die Führung der Franken auf dem Fuß, die vor der Pause noch eine gute Gelegenheit durch Julian Green hatten, der aber nur das Aluminium traf.

In der 45. Minute hatte Fürths Kapitän Marco Caligiuri Glück, dass er nach einem brutalen Foul an Moritz Stoppelkamp nur die Gelbe Karte sah.