Nachdem die 2. Bundesliga sowie die 3. Liga bereits in die Saison gestartet sind, stehen im DFB-Pokal nun auch die ersten Pflichtspiele für die Erstligisten an.

Am Samstagabend um 18.30 Uhr tritt die TSG Hoffenheim in Würzburg an. (DFB-Pokal: Würzburger Kickers – TSG 1899 Hoffenheim ab 18.30 Uhr im Liveticker)

Ticket-Panne bei den Würzburger Kickers

Dabei kam es im Vorfeld zu einer Ticket-Panne.

Auf mehreren hundert Eintrittskarten der Partie werden die Gäste als "TSG 1860 Hoffenheim" angekündigt. Offenbar kam es zu einer Verwechselung mit den Münchner Löwen. Die Tickets behalten aber weiterhin ihre Gültigkeit.

Während die Würzburger Kickers bereits in die neue Drittliga-Saison gestartet sind, starten die Kraichgauer am 18. August 2019 in Frankfurt. Die TSG Hoffenheim hat den letzten Härtetest vor dem Pokal-Spiel verloren. Im Test gegen Europa-League-Teilnehmer FC Sevilla kassierten sie eine 1:2-Niederlage.

Pokalderby zwischen Ulm und Heidenheim

Regionalligist SSV Ulm 1846 Fußball empfängt in der ersten Runde den Zweitligisten 1. FC Heidenheim im Donaustadion. (DFB-Pokal: SSV 1846 Ulm – 1.FC Heidenheim ab 18.30 Uhr im Liveticker)

Nach der 0:2-Niederlage in Offenbach und der 1:2-Heimniederlage gegen den SV Elversberg gehen die Ulmer nicht mit dem größten Selbstvertrauen ins Spiel.

Anders sieht es beim Pokal-Gegner Heidenheim aus. Die Heidenheimer stehen aktuell mit einem Sieg und einem Remis auf Rang vier in der 2.Bundesliga.

Bochum gegen Fünftligisten

Bei der Partie KSV Baunatal gegen VfL Bochum treffen zwei Mannschaften aufeinander, die bereits in die Spielzeit 2019/20 gestartet sind. (DFB-Pokal: KSV Baunatal – VfL Bochum ab 18.30 Uhr im Liveticker)

Die Bochumer retteten nach der Auftakt-Niederlage gegen Jahn Regensburg im Heimspiel am vergangenen Freitag ein 3:3-Remis gegen Arminia Bielefeld.

Der Fünftligist aus Nordhessen verlor mit 0:1 sein zweites Saisonspiel in der Hessenliga. Eine Woche zuvor hatte es zum Auftakt einen 1:0-Sieg gegen Türkgücü Friedberg gegeben. Baunatal befindet sich aktuell im Mittelfeld der Oberliga.

In der Vorsaison verlor Bochum seine Erstrunden-Partie gegen den Viertligisten Weiche Flensburg mit 0:1.

Alle Spiele um 18.30 Uhr in der Übersicht

