Trainer Mirko Slomka von Bundesliga-Absteiger Hannover 96 hat nach dem Fehlstart in die Saison das fehlende Spielglück beklagt.

Auch beim Aus im DFB-Pokal gegen den Karlsruher SC (0:2) am Montag habe sein Team Pech mit dem Spielverlauf gehabt. "Wir haben auf Viererkette umgestellt, und dann kriegen wir den Strafstoß gegen uns. Vieles läuft gerade in bisschen in eine falsche Richtung, was solche Situationen angeht", sagte Slomka.

Hannover war nach Gegentoren durch Lukas Grozurek (53.) und Marvin Wanitzek (61., Foulelfmeter) erstmals seit 2010/11 in der ersten Pokalrunde gescheitert. Auch in der Liga haben die Niedersachsen erst einen Punkt aus zwei Spielen gesammelt.

"Wir haben uns in vielen Situationen abkochen lassen. Der KSC hat heute all das, was sie gut können, richtig gut gemacht. Damit haben sie uns auch zumindest in der zweiten Halbzeit sehr beeindruckt. In der ersten Halbzeit haben sie uns auch schon viel Arbeit abverlangt, besonders in der Defensive", sagte Slomka. Der "Kampfgeist, die Wucht" hätten den Ausschlag zu Gunsten des KSC gegeben.

Im vergangenen Jahr hatte Hannover noch als Bundesligist den damaligen Drittligisten Karlsruhe in der ersten Runde mit 6:0 bezwungen. Am Samstag sind die 96er beim SV Wehen Wiesbaden zu Gast.