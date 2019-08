Zum Start in die neue Saison hält der DFB-Pokal einen ganz besonderen Knüller bereit - und SPORT1 ist live dabei.

In der ersten Runde empfängt der ambitionierte KFC Uerdingen den Vizemeister Borussia Dortmund. (DFB-Pokal: KFC Uerdingen - Borussia Dortmund, Freitag ab 20.45 Uhr LIVE im TV und Stream bei SPORT1)

Anzeige

Während dem BVB der Saisonstart in der Bundesliga noch bevorsteht, hat Uerdingen schon vier Partien absolviert. Die Bilanz: Ein Sieg, zwei Remis und eine Niederlage. Zwischenstand: Platz zwölf in der Tabelle. Will heißen: Luft nach oben.

Alle Video-Highlights der 1. Runde im DFB-Pokal ab Freitag in der SPORT1-Mediathek und in der SPORT1 App

Zusätzliche Brisanz erfährt die Partie durch die Personalie Kevin Großkreutz. Der 31-Jährige spielte sechs Jahre lang für die Schwarz-Gelben, holte zwei Meisterschaften, gewann einmal den DFB-Pokal und stand einmal im Champions-League-Finale.

Effenberg freut sich auf Uerdingen - BVB

Dass es nun gegen die einstige Liebe geht, ist für Großkreutz, den BVB und die Fans eine große Nummer.

Auch Stefan Effenberg freut sich auf diese Partie. "Das ist das Spiel, das für mich persönlich heraussticht", sagt der ehemalige Nationalspieler, der für SPORT1 das Gastspiel des BVB in Düsseldorf als Experte begleitet: "Das Spiel hat schon einen Reiz. Ich glaube, es wird schwieriger für die Dortmunder, dieses Spiel zu bestehen als für die Bayern in Cottbus. Trotzdem gehe ich davon aus, dass sich Borussia Dortmund durchsetzen wird."

DFB-Pokal LIVE im Free-TV: KFC Uerdingen - Borussia Dortmund am Freitag ab 18.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im STREAM

Bei Uerdingen spielen derweil auch zwei andere ehemalige Bundesliga-Stars. Es sind Jan Kirchhoff, der für den FC Bayern, Mainz 05 und Schalke 04 auflief, sowie Stefan Aigner, ehemalige Offensivkraft von Eintracht Frankfurt.

Kommentiert wird das Live-Spiel von Markus Höhner. Er kommentierte bereits die UEFA Europa League auf SPORT1 und wird die Livespiele gewohnt kompetent und mit großem Erfahrungsschatz begleiten.

So können Sie KFC Uerdingen - Borussia Dortmund LIVE verfolgen:

TV: SPORT1

Livestream: SPORT1.de

Liveticker: SPORT1.de