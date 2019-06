Die Losfee hat den Wunsch des Kevin Großkreutz erfüllt!

Bei der Auslosung der ersten Runde des DFB-Pokals 2019/20 ist dem KFC Uerdingen um Kevin Großkreutz tatsächlich dessen Ex-Verein Borussia Dortmund zugelost worden.

Der Weltmeister von 2014 hatte vor der Auslosung am Samstagabend noch einen Post auf Instagram abgesetzt und sich explizit den BVB als Erstrundengegner gewünscht: "Wir hoffen, dass uns der BVB zugelost wird. Es wäre ein Traum" schrieb Großkreutz unter das Bild mit seiner Familie.

Direkt nach der Auslosung meldete sich Großkreutz erneut auf Instagram und jubelte: "Jaaaaaaaaaaaaa Ich kann es nicht fassen!!! So schließt sich der Kreis. Ich spiele nicht nur gegen Freunde, sondern gegen meine Familie. Ich werde dieses Spiel von der ersten bis zur letzten Sekunde genießen. Aber herschenken werde ich nix. Ich freue mich auf Euch alle. Es ist einfach nur geil."

FC Bayern tritt gegen Drittliga-Absteiger an

Titelverteidiger FC Bayern München tritt in der ersten Runde gegen Energie Cottbus an. Der Klub aus Brandenburg muss nach der abgelaufenen Saison den bitteren Gang aus der 3. Liga in die Regionalliga Nordost antreten. 2009 stieg der Verein aus der Bundesliga ab.

Im vergangenen Jahr war Cottbus in der ersten Runde im Elfmeterschießen am SC Freiburg gescheitert. Ihr bestes Ergebnis im Pokal erreichten die Lausitzer 1997, damals verloren sie das Finale gegen den VfB Stuttgart.

"Mit der grandiosen Unterstützung unserer Fans können wir immer planen, die Hütte wird sicher randvoll sein", sagte Cottbus-Trainer Claus-Dieter Wollitz: "Rein sportlich stellt sich die Chance auf ein Weiterkommen realistisch betrachtet natürlich mehr als gering dar. Wir sind der klare Außenseiter, werden dennoch alles geben. Ein Weiterkommen wäre eine absolute Sensation."

Kracher-Derbys in Runde eins

Daneben kommt es zu einigen Kracher-Duellen, wie etwa den Derbys zwischen Kaiserslautern und Mainz, zwischen Delmenhorst und Werder Bremen sowie zwischen Ingolstadt und Nürnberg.

Pokalfinalist RB Leipzig muss gegen Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück ran. Bayer Leverkusen reist zu Regionalligist Alemannia Aachen, dem Jugendklub von Shootingstar Kai Havertz.

Klassentiefster Klub gegen Kiel

Rheinlandligist FSV Salmrohr, als Sechstligist klassentiefster Klub im Wettbewerb, bekam Zweitligist Holstein Kiel zugelost. Salmrohr, das nur aufgrund der besseren Tordifferenz nicht in die 7. Liga abgestiegen war, hatte sich im Landespokalfinale gegen die TuS Koblenz durchgesetzt.

Gefeierter Held im Elfmeterschießen war Nico Toppmöller, Neffe der Kaiserslautern-Legende Klaus Toppmöller. "Wir sind zufrieden, wir hatten unser großes Highlight schon und nehmen jeden Gegner, wie er kommt", sagte Karl-Heinz Kieren, sportlicher Leiter von Salmrohr, in der ARD.

Die erste DFB-Pokalrunde wird zwischen dem 9. und 12. August 2019 ausgetragen.

Die 1. Runde des DFB-Pokals im Überblick:

SSV Ulm - 1. FC Heidenheim

1. FC Magdeburg - SC Freiburg

VfL Osnabrück - RB Leipzig

Wacker Nordhausen - Erzgebirge Aue

VfB Eichstätt - Hertha BSC Berlin

VfB Lübeck - FC St. Pauli

SC Verl - FC Augsburg

FC Ingolstadt - 1. FC Nürnberg

Viktoria Berlin - Arminia Bielefeld

SV Drochtersen/Assel - FC Schalke 04

1. FC Saarbrücken - Jahn Regensburg

Hansa Rostock - VfB Stuttgart

SV Wehen Wiesbaden - 1. FC Köln

FC Oberneuland - Darmstadt 98

MSV Duisburg - Greuther Fürth

Karlsruher SC - Hannover 96

Energie Cottbus - FC Bayern München

KSV Baunatal - VfL Bochum

FC 08 Villingen - Fortuna Düsseldorf

TuS Dassendorf - Dynamo Dresden

Alemannia Aachen - Bayer Leverkusen

Waldhof Mannheim - Eintracht Frankfurt

Chemnitzer FC - Hamburger SV

SV Sandhausen - Borussia Mönchengladbach

KFC Uerdingen - Borussia Dortmund

SV Atlas Delmenhorst - Werder Bremen

Hallescher FC - VfL Wolfsburg

SV Rödinghausen - SC Paderborn

1. FC Kaiserslautern - FSV Mainz 05

VfB Germania Halberstadt - 1. FC Union Berlin

FSV Salmrohr - Holstein Kiel

Würzburger Kickers - TSG 1899 Hoffenheim