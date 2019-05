Ohne zwei Stars hat der FC Bayern München die Reise zum DFB-Pokal-Finale nach Berlin angetreten.

Wie der FC Bayern am Nachmittag via Twitter bekanntgab, muss Leon Goretzka aufgrund muskulärer Beschwerden im Endspiel gegen RB Leipzig (DFB-Pokal: RB Leipzig - FC Bayern München, ab 20 Uhr im LIVETICKER) passen.

Anzeige

Hintergrund: Vergangenen Samstag beim 5:1-Sieg gegen Eintracht Frankfurt musste der 24-Jährige bereits nach 38 Minuten ausgewechselt werden. Für ihn kam Renato Sanches ins Spiel, der wie Javi Martínez nun auch gegen Leipzig eine Option für das defensive Mittelfeld sein kann. Ein Startelfeinsatz von Corentin Tolisso und James Rodríguez ist unwahrscheinlich.

Ebenfalls nicht mit in den Mannschaftsbus stieg Joshua Kimmich. Der Außenverteidiger darf die Nacht noch in München bleiben, da seine Freundin Lina das erste Kind des Paares erwartet. Der 24-Jährige wird laut des Vereins allerdings am Freitag nachreisen.

James, Neuer und Ulreich mit an Board

Mit dabei sind hingegen James, der laut Bild am Donnerstag im Training gefehlt hatte, sowie das Torhüter-Duo Manuel Neuer und Sven Ulreich.

Während die Münchner in Berlin nach dem insgesamt zwölften Double greifen, wäre es für die Leipziger der erste Titelgewinn in der erst zehnjährigen Vereinsgeschichte.

Jetzt das aktuelle Trikot des FC Bayern oder von RB Leipzig bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE