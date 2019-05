Der Termin für die Auslosung der ersten DFB-Pokalrunde steht fest.

Am 15. Juni werden insgesamt 64 Teams - darunter zahlreiche Amateurteams - ihren jeweiligen Gegner im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund zugelost bekommen.

Bei der Auslosung zur ersten Runde gibt es zwei Lostöpfe. Im ersten Topf befinden sich 18 Bundesligisten sowie die 14 bestplatzierten Zweitligisten, während in Topf zwei die übrigen vier Zweitligisten plus die restlichen Teilnehmer sind. Die Teams aus dem Amateurtopf genießen dabei auf jeden Fall Heimrecht zum Auftakt des Pokals.

SPORT1 zeigt DFB-Pokal live

Die Spiele der ersten Runde werden dann vom 9.-12. August ausgetragen. Auch SPORT1 ist in der kommenden Saison bei den Pokalübertragungen live mit von der Partie. Von der ersten Hauptrunde bis zum Viertelfinale wird es je ein Topduell live im Free-TV auf SPORT1 und im Livestream auf SPORT1.de zu sehen geben.

In der ersten Hauptrunde wird SPORT1 am Freitagabend ein Topspiel übertragen, in der zweiten Hauptrunde sowie im Achtel- und Viertelfinale wird jeweils am Dienstagabend ein Pokalknaller live gesendet.

Hinzu kommen von der ersten Hauptrunde bis zum Viertelfinale ausführliche Highlight-Sendungen sowie die Verwertung von Highlight-Clips auf den digitalen SPORT1-Plattformen. Das Halbfinale und Finale plant SPORT1 mit Sondersendungen zu begleiten sowie einer speziell auf das Endspiel zugeschnittenen Ausgabe des CHECK24 Doppelpass, Deutschlands größtem Fußballtalk.

Die Spieltermine des DFB-Pokals im Überblick:

1. Runde: 9. - 12. August 2019

2. Runde: 29./30. Oktober 2019

Achtelfinale: 4./5. Februar 2020

Viertelfinale: 3./4. März 2020

Halbfinale: 21./22. April 2020

Finale: 23. Mai 2020