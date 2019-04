Es ist das zweite Aufeinandertreffen innerhalb von nur vier Tagen.

Am Abend tritt der FC Bayern im Pokal-Halbfinale bei Werder Bremen an (DFB-Pokal: Werder Bremen - FC Bayern ab 20.45 im LIVETICKER). Den ersten Teil des "Double"-Packs konnten die Münchner am Samstag erfolgreich abschließen - und zwar dank Niklas Süle. Der Abwehrchef wurde mit seinem Treffer zum 1:0-Endstand zum Matchwinner. Und ausgerechnet Süle fehlt nun beim "Rückspiel" wegen seiner Roten Karte im Viertelfinale gegen den 1. FC Heidenheim. (SERVICE: DFB-Pokal-Spielplan)

Anzeige

Für Süle kehrt Mats Hummels nach auskurierter Oberschenkelzerrung ins Team zurück. Ansonsten gibt es keine Veränderungen. Neben Süle fehlen auch Franck Ribéry (muskuläre Probleme), Manuel Neuer (Wade) und Arjen Robben (Aufbautraining).

Werder Bremen mit Kruse

Trotz einer Prellung am Oberschenkel hat es Werders Kapitän Max Kruse noch rechtzeitig geschafft, wieder fit zu werden, und steht in der Startelf. "Ein sehr guter Spieler übrigens", lobte sogar Kovac, "sehr, sehr, sehr gut." Definitiv nicht mit von der Partie ist aber Nuri Sahin aufgrund einer Sperre.

Trotz der Pleite im Bundesliga-Match gebe es "überhaupt keinen Grund", verunsichert zu sein, sagte Geschäftsführer Frank Baumann. "Es ist ein K.O.-Spiel und wird von der ganzen Herangehensweise ein komplett anderes Spiel. Wir haben unsere Fans im Rücken, die uns mit Sicherheit nach vorne peitschen. Das ist ein Faktor."

Jetzt die aktuellen Trikots von Bremen oder Bayern kaufen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Trainer Florian Kohfeldt ergänzte: "Die Bayern sind auf jeder Position besser besetzt, aber das interessiert mich nicht. Sie werden mit großem Respekt nach Bremen kommen."

Die Aufstellungen:

Bremen: Pavlenka - Gebre Selassie, Veljkovic, Moisander, Augustinsson - M. Eggestein - Möhwald, Klaassen - Osako, Rashica - Kruse

Bayern: Ulreich - Kimmich, Hummels, Boateng, Alaba - Martínez, Thiago - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski

So können Sie Werder Bremen - FC Bayern München LIVE verfolgen:

TV: ARD, Sky

Stream: Sportschau.de, Skygo

Liveticker: Sport1.de und SPORT1 App