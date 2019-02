Marco Reus bei BVB - Bremen im DFB-Pokal verletzt ausgewechselt

Freud und Leid lagen bei Marco Reus im DFB-Pokal-Achtelfinale des BVB gegen Werder Bremen (JETZT im LIVETICKER) nah beieinander.

Der Kapitän von Borussia Dortmund erzielte kurz vor dem Pausenpfiff den 1:1-Ausgleich für sein Team. Reus zirkelte einen Freistoß in den linken oberen Winkel.

Doch das war Reus' letzte Aktion - nach dem Seitenwechsel wurde der Nationalspieler durch Paco Alcacer ersetzt. Reus hatte sich beim Gang in die Kabine an den Oberschenkel gefasst.

Der Klub teilte mit, dass Reus wegen muskulärer Probleme im Oberschenkel ausgewechselt wurde.

Bremen war bereits in der fünften Minuten durch Milos Rashica in Führung gegangen, der bei einer Freistoßhereingabe den Fuß hinhielt und Dortmunds drittem Keeper Eric Oelschlägel damit auf dem falschen Fuß erwischte. Reus sorgte dann für den verdienten Ausgleich, ehe er mit schmerzverzerrtem Gesicht in die Kabine ging.

Zumindest setzte sich Reus anschließend zu seinen Teamkollegen auf die Bank, die Kapitänsbinde übernahm Julian Weigl.

Die Dortmunder werden hoffen, dass sich Reus' Blessur nicht als allzu schlimm erweist. Denn in der kommenden Woche gastiert der BVB im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Tottenham Hotspur.