Der FC Bayern muss am Mittwoch im Achtelfinale des DFB-Pokals bei Hertha BSC (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) auf Arjen Robben verzichten.

"Arjen hat gestern das Training abgebrochen. Er fühlt sich noch nicht hundertprozentig sicher, daher wird er morgen keine Alternative sein", erklärte Trainer Niko Kovac auf der abschließenden Pressekonferenz an der Säbener Straße. Auch auf Tolisso wird der Rekordmeister verzichten müssen. Der Franzose hat nach seiner Verletzung erstmals wieder erste Laufübungen auf dem Rasen absolviert.

Fragezeichen hinter Neuer und Renato Sanches

Ob Keeper Manuel Neuer und Renato Sanches in Berlin auflaufen können, entscheidet sich kurzfristig. "Renato Sanches hat nicht mittrainiert, weil er nach dem Spiel in Leverkusen Schmerzen im Sprunggelenk verspürte. Sollte er heute nicht mittrainieren, ist er für morgen keine Alternative. Alle anderen sind wohlauf"", sagte Kovac über den Einsatz des Portugiesen.

Bei Neuer will Kovac erst auf das Okay der Ärzte warten. "Es geht im soweit gut. Ich glaube, er will sofort spielen. Aber wir müssen das Go der Ärzte abwarten und das haben wir noch nicht. Wir müssen aus der Vergangenheit die Schlüsse ziehen. Sollte er heute trainieren, wird er für morgen eine Möglichkeit, sonst nicht. Wir werden schauen. Er sagt, er fühlt sich soweit gut", sagt Kovac über Neuer, der in Leverkusen wegen einer Daumen-Verletzung fehlte.