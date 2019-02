Ganz Deutschland im Pokalfieber - und SPORT1 liefert den Heißmacher.

Am Montag (19 Uhr im TV und Stream) bietet das "Volkswagen Pokalfieber" alle News, Stimmen und Berichte rund um das Achtelfinale des DFB-Pokals. Am Dienstag steht das Top-Spiel zwischen Borussia Dortmund und Werder Bremen an, ebenso sind der Hamburger SV und Bayer Leverkusen im Einsatz. Am Mittwoch empfängt dann Hertha BSC den FC Bayern und Schalke 04 misst sich mit Fortuna Düsseldorf.

Anzeige

SPORT1 wagt den Blick nach vorne und zeigt eine ausführliche Vorschau zu den Spielen.