Borussia Dortmund muss im Achtelfinale des DFB-Pokals gegen Werder Bremen vermutlich kräftig improvisieren: Laut Bild fehlen sowohl Stammtorwart Roman Bürki als auch Vertreter Marwin Hitz krankheitsbedingt. Neben den zwei Keepern konnten auch Marcel Schmelzer und Jadon Sancho beim Abschlusstraining nicht mitwirken, auch die beiden Feldspieler sind erkältet. (DFB-Pokal: Borussia Dortmund - Werder Bremen ab 20.45 Uhr im LIVETICKER)

Könnten sowohl Hitz als auch Bürki nicht auflaufen, würde Eric Oelschlägel sein Profidebüt feiern. Die Nummer 3 kommt normalerweise nur in der Regionalliga West zum Einsatz, vor der Saison kam er ausgerechnet von Pokalgegner Bremen nach Dortmund. Den Platz auf der Bank würde Youngster Luca Unbehaun (18) einnehmen.

Favre: "Konzentrieren uns total"

"Wir wollen alles gewinnen", sagte Trainer Lucien Favre vor der kniffligen Aufgabe. Trotz der hohen Belastungen in den kommenden Wochen in der Liga und in der Champions League liegt "der Fokus voll auf Werder Bremen", betonte der Schweizer und versicherte: "Wir konzentrieren uns total auf dieses Spiel."

Nach dem glänzenden Start ins neue Jahr mit sieben von neun möglichen Punkten in der Meisterschaft wird Favre allerdings personelle Veränderungen vornehmen.

"Wir wollen und müssen rotieren", sagte Favre. Er werde zwar nicht "die ganze Mannschaft" wechseln, "zwei, drei neue Spieler" werden beim viermaligen Pokalsieger gegen die Norddeutschen aber auflaufen. Dan-Axel Zagadou ist nach überstandener Fußprellung trotz seiner Rückkehr ins Training noch keine Option.

DFB-Pokal: BVB hat Respekt

Der Respekt vor dem Gegner ist nicht nur wegen des knappen 2:1-Erfolgs in der Liga im Dezember groß. "Bremen ist sehr gut organisiert. Es geht nach der Balleroberung sehr schnell nach vorne", sagte Favre und warnte besonders vor Max Kruse: "Er spürt den Fußball und bewegt sich sehr clever. Er ist sehr gefährlich."

Die Sinne sind bei den Dortmundern, die in den ersten beiden Pokalrunden die Zweitligisten Fürth und Union Berlin erst nach Verlängerung besiegten, aber auch aus einem anderen Grund geschärft. In den vergangenen 14 Pokal-Heimspielen ist der BVB nur einmal gescheitert: 2009 im Achtelfinale gegen Bremen (1:2). Zudem will sich Werder einen Tag nach dem 120-jährigen Vereinsjubiläum beschenken.

Kohfeldt: Nürnberg-Enttäuschung "abgehakt"

"Wir fahren grundsätzlich überall hin, um zu gewinnen", sagte Trainer Florian Kohfeldt. Das enttäuschende 1:1 bei Aufsteiger 1. FC Nürnberg am vergangenen Samstag sei "abgehakt".

Geschäftsführer Frank Baumann, der 2009 noch im Kader stand und beim bisher letzten der sechs Pokalsiege der Grün-Weißen dabei war, erinnert an große Spiele in diesem Wettbewerb. "Werder hat eine große Pokaltradition. Das wissen auch unsere Spieler", sagte Baumann und ergänzte: "Dienstag schaut ganz Fußball-Deutschland auf uns, und wenn wir da ein gutes Spiel abliefern, kann uns das schon einen Schritt nach vorne bringen."

Das zweite Spiel am späteren Abend tragen der MSV Duisburg und der SC Paderborn aus. (DFB-Pokal: MSV Duisburg - SC Paderborn ab 20.45 Uhr im LIVETICKER)

