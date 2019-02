Eine Sache will Niko Kovac vor dem DFB-Pokal-Achtelfinale nicht trainieren lassen.

"Ein Elfmeterschießen kannst du nicht simulieren. Außer du sagst: Jeder Fehlschuss kostet 50.000 Euro", sagte der Trainer des FC Bayern vor dem Spiel bei Hertha BSC (DFB-Pokal: Hertha BSC - FC Bayern ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) mit einem Lächeln.

Anzeige

Die Frage, die alle in München am meisten beschäftigt, ob Schlussmann und Kapitän Manuel Neuer (Daumenverletzung) wieder ins Bayern-Tor zurückkehrt, ließ der Coach indes offen.

"Manuel will sofort spielen, aber wir haben noch nicht das Go der Ärzte", sagte Kovac. 2014er-Weltmeister Neuer fühle sich gut, habe aber seit vergangenen Donnerstag keinen einzigen Ball gehalten. Zumindest kehrt der Keeper in den Kader zurück.

Bayern-Trainer Kovac: "Gibt nur einen Plan"

Für die Bayern geht es neben Wiedergutmachung für den Auftritt in Leverkusen um einen erfolgreichen Start in die Wochen der Wahrheit. Nach der vierten Niederlage in der Bundesliga zählt für Kovac nur das Weiterkommen. "Wir haben noch etwas gutzumachen", sagte der Kroate: "Es gibt nur einen Plan: Das Spiel zu gewinnen."

Das Olympiastadion scheint aber kein guter Boden für die Bayern zu sein, im September 2018 musste sich die Kovac-Elf der Hertha mit 0:2 geschlagen geben.

Die Berliner avancierten in der jüngsten Vergangenheit zum Angstgegner der Münchner, seit September 2016 hat die Mannschaft von Trainer Pal Dardai kein Pflichtspiel mehr gegen die Bayern verloren.

Rangnick verwundert geringes Zuschauerinteresse

Trainer Ralf Rangnick von RB Leipzig hat sich derweilen verwundert über das geringe Zuschauerinteresse am Achtelfinalspiel im DFB-Pokal gegen den VfL Wolfsburg (DFB-Pokal: RB Leipzig - VfL Wolfsburg ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) gezeigt.

"Es ist schwer zu erklären", sagte Rangnick am Dienstag, "ich bin ehrlich gesagt ein bisschen überrascht. Es scheint so zu sein, dass die Fans die Bundesliga höher bewerten als den Pokal." Am Dienstag waren erst knapp 20.000 Karten abgesetzt.

Der junge Klub kämpft um den erstmaligen Einzug ins Pokal-Viertelfinale. Dazu benötigt Leipzig einen Sieg gegen einen Gegner, der für Rangnick "eine der stärksten Mannschaften gegen den Ball ist. Es wird für uns anspruchsvoll sein, die richtigen Lösungen zu finden", sagte er.

Personell muss sich Rangnick auf Ausfälle einstellen, Fragezeichen stehen unter anderem hinter den Einsätzen von Torjäger Timo Werner (grippaler Infekt), Mittelfeldspieler Kevin Kampl (Sprunggelenksprobleme) und Stammtorhüter Peter Gulacsi (muskuläre Probleme).

Augsburg und Schalke heiß auf Viertelfinale

Der FC Augsburg will nach dem Befreiungsschlag in der Bundesliga auch im DFB-Pokal ein Erfolgserlebnis feiern.

"Wir sind der Bundesligist, da ist es natürlich der Anspruch, sich gegen einen Zweitligisten durchzusetzen", sagte FCA-Trainer Manuel Baum vor dem Achtelfinal-Duell bei Holstein Kiel (DFB-Pokal: Holstein Kiel - FC Augsburg ab 18.30 Uhr im LIVETICKER). Allerdings sei Kiel ein "sehr anspruchsvoller Gegner".

Für Schalke 04 ist der Pokal dagegen schon so etwas wie die letzte Hoffnung, wenngleich S04-Manager Christian Heidel sagt: "Wir werden ja nun die Bundesliga nicht abschenken".

Zunächst steht dem Vizemeister aber im Achtelfinale (DFB-Pokal: FC Schalke - Fortuna Düsseldorf ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) der mögliche Stolperstein Fortuna Düsseldorf im Weg.

So können Sie den DFB-Pokal LIVE verfolgen:

TV: ARD. Sky

Stream: Sportschau, Sky go

Ticker: Sport1.de