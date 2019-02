Gebannte Blicke auf die Viertelfinal-Auslosung im DFB-Pokal.

Wenn Handball-Nationalspieler Fabian Böhm am Sonntag in der ARD-Sportschau in den Lostopf greift, wird auch der FC Bayern mitfiebern.

Der Rekordmeister könnte ein schweres Kaliber zugelost bekommen. Immerhin sind in RB Leipzig, Vize-Meister Schalke 04 und Dortmund-Bezwinger Werder Bremen noch namhafte Mannschaften in der Runde der letzten acht vertreten.

Underdogs hoffen auf Heimspiel gegen Bayern

Es könnte aber auch ganz anders kommen: Denn der FC Augsburg sowie die drei verbliebenen Zweitligisten 1. FC Heidenheim, SC Paderborn und Hamburger SV hoffen als Underdogs auf ein Heimspiel gegen die Münchner, das garantiert vor vollem Haus stattfinden würde.

DFB-Pokal: Die Auslosung zum Viertelfinale mit dem FC Bayern ab 18.15 Uhr hier im LIVETICKER

Bayern hatte sich im Achtelfinale bei Hertha BSC 3:2 nach Verlängerung durchgesetzt. In dem anderen spektakulären Duell der Vorrunde hatte Bremen den BVB im Elfmeterschießen ausgeschaltet.

Die verbliebenen Teams im DFB-Pokal:

FC Bayern

RB Leipzig

Schalke 04

Werder Bremen

FC Augsburg

Hamburger SV

SC Paderborn

1. FC Heidenheim

Die Spiele im Viertelfinale sind für Dienstag 2. April und Mittwoch, 3. April angesetzt.

So können Sie die Pokal-Auslosung LIVE verfolgen:

TV: ARD

STREAM: Sportschau

LIVETICKER: SPORT1