Lionel Messi hat mit dem Gewinn der Copa América mit Argentinien (1:0 im Finale gegen Brasilien) endlich einen Makel getilgt.

Anschließend brach er einen Rekord, den bisher Rivale Cristiano Ronaldo innehatte – dank der Unterstützung seiner Fans.

Nach dem Triumph hatte Messi bei Instagram ein Foto mit der Trophäe gepostet und dazu geschrieben: "Was für ein schöner Wahnsinn! Das ist unglaublich, danke Gott!"

Messi-Post explodiert

Das Bild wurde inzwischen über 20 Millionen Mal gelikt – und ist damit der populärste Post eines Top-Athleten auf der Social-Media-Plattform überhaupt.

Bisher hatte Cristiano Ronaldo mit einer Hommage an Diego Maradona die meisten Likes eingesackt (aktueller Stand: 19,8 Millionen).

Im Ranking aller Instagram-Posts katapultierte sich Lionel Messi (20,1) auf Platz sechs. Deutlich in Führung liegt das simple Foto eines Eis (55,2).

Ronaldo ist nun Siebter, ein weiterer Messi-Beitrag in Gedenken an Maradona (16,4) findet sich ebenfalls in den Top 20 wieder.