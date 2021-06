Bei der Copa America in Brasilien sind bislang 140 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Bei insgesamt 15.235 durchgeführten Tests entspricht dies einer Quote von weniger als einem Prozent. Wie der südamerikanische Fußballverband CONMEBOL am Montag mitteilte, seien hauptsächlich Angestellte und Mitarbeiter betroffen.

"Die Inzidenzrate des Coronavirus ist sogar zurückgegangen, was ein klares Zeichen dafür ist, dass die Präventivmaßnahmen und Gesundheitsprotokolle wie erhofft funktionieren", hieß es in einer Erklärung mit Verweis auf Statistiken des brasilianischen Gesundheitsministeriums. Zuletzt hatte die bolivianische Nationalmannschaft zwei Coronafälle bekannt gegeben.