Mit einem Sieg im Rücken kontert es sich nicht schlecht. Das dachte sich nun auch Mason Mount, der Toni Kroos eine volle Breitseite entgegenbrachte

"Ich habe gehört, wie einer ihrer Spieler vorher gesagt hat, dass er nicht wegen einzelner Spieler nicht schlafen kann", sagte Mount nach dem 2:0-Sieg seines FC Chelsea gegen Real Madrid am Mittwochabend bei CBS Sports. Durch den Sieg hatten die Blues das Finale der Champions League erreicht.

Mount: Vielleicht sollte Kroos nicht schlafen können

"Vielleicht sollte er wegen uns als Team nicht schlafen können. Wir geben so viel, wir verteidigen um unser Leben. Das hat man an den wenigen Chancen gesehen, die wir zugelassen haben. Wir sind solide und das müssen wir beibehalten", vollende Mount seine Spitze in Richtung Madrid.

Mit "einer ihrer Spieler" meinte Mount Real-Star Kroos, der vor der Partie behauptet hatte, dass er wegen eines Champions-League-Halbfinals gegen die Blues bestimmt nicht an Schlaflosigkeit leide. "In meinen 15 Jahren, in denen ich Fußball spiele, hat mich das noch nie um den Schlaf gebracht", hatte der 31-Jährige gesagt.

Thomas Tuchels FC Chelsea trifft im Endspiel der Königsklasse auf Manchester City. Ob der deutsche Trainer vor wichtigen Spielen schlafen kann, ist nicht überliefert.