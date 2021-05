Tordebütant Kai Havertz hat den FC Chelsea zum Champions-League-Titel geschossen.

Das Team von Trainer Thomas Tuchel setzte sich dank eines Treffers des Nationalspielers in einem hochklassigen und spannenden Finale gegen Manchester City mit 1:0 (1:0) durch.

Anzeige

DAZN gratis testen und die Champions League live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Havertz wird zum Matchwinner

Für Havertz (42.), der nach einem cleveren Laufweg von Timo Werner freie Bahn hatte, war es zugleich das erste Tor in der Königsklasse. In der siebten Minute der Nachspielzeit hatte Riyad Mahrez den Ausgleich auf dem Fuß, schoss aber um Zentimeter über das Tor. (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

"Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich habe so lange gewartet. Ich möchte meiner Familie, meinen Eltern, meiner Großmutter und meiner Freundin danken", sagte Havertz bei BT Sport. "Ich habe 15 Jahre für diesen Moment gearbeitet."

Dann "crashte" Kapitän Cesar Azpilicueta das Interview - und schwärmte vom Matchwinner: "Er war so ruhig. Und nicht nur das. Er rennt wie verrückt, deswegen hat er es verdient."

Pep Guardiola schaffte es hingegen trotz hunderter Millionen Euro Investitionen auch im fünften City-Jahr nicht auf den Thron.

Auch Ilkay Gündogan ging leer aus - Tuchel und Havertz hingegen feierten an der Seite von Timo Werner und Antonio Rüdiger einen spektakulären Außenseitersieg, den zweiten der Blues nach dem fürchterlichen K.o.-Schlag für Bayern München im Endspiel 2012. (Spielplan und Ergebnisse der Champions League)

Für Tuchel, der im vergangenen Jahr den Triumph mit Paris Saint-Germain verpasst hatte, ist das Henkelpott-Ungetüm der Heilige Gral. "Zweimal nacheinander im Endspiel zu stehen, ist sensationell", schwärmte er vor dem Anpfiff. Vor sechs Jahren hatte er mit Guardiola an einem legendären Abend in einer Münchner Edel-Weinbar mit Salz- und Pfefferstreuern Partien des FC Barcelona nachgespielt - nun forderte er den Katalanen auf der größten Bühne heraus. In der laufenden Saison hatte er seinen Konkurrenten bereits zweimal matt gesetzt.

Tuchel mit cleveren Schachzügen

Guardiola, zweimal Sieger der Königsklasse mit Barca, schleuderte Tuchel fast alles an Offensivspielern vor die Füße, was er zu bieten hatte. Seine Aufstellung war atemberaubend: Mit Riyad Mahrez und Raheem Sterling in vorderster Front, dem genialischen Eröffner Kevin De Bruyne dahinter, Phil Foden und Bernardo Silva auf den Flügeln und dem zuletzt so torgefährlichen Metronom Gündogan im Zentrum.

Unter ging dabei ein wenig, das ManCity mit seiner Milliarden-Elf eigentlich gar nicht hätte antreten sollen. Die UEFA hatte die Citizens wegen schwerer Verstöße gegen das Financial Fair Play für zwei Jahre gesperrt, was der Internationale Sportgerichtshof CAS jedoch aufhob.

EM-Tippkönig gesucht! Jetzt zum SPORT1 Tippspiel anmelden

Tuchel setzte dem englischen Meister nach einer gewöhnungsbedürftigen Eröffnungsshow ein lauf- und kampfstarkes Mittelfeld entgegen, das seine Stärken im Umschalten hat. Hinten warteten der bärenstarke Rüdiger, der nach 40 Minuten ausgewechselte Thiago Silva und Cesar Azpilicueta: Der guardiolatypische Erstickungsfußball sollte nicht zur Entfaltung kommen.

City hatte mehr (häufig arg fruchtlosen) Ballbesitz - dennoch bekam einer die ersten Großchancen, der zuletzt schwer unter Ladehemmung litt: Werner trat nach Vorarbeit des auffällig starken Havertz in bester Position über den Ball (10.), es wäre ein Traumstart für Chelsea gewesen.

Havertz lässt Chelsea jubeln - Silva und De Bruyne verletzt raus

Drei Minuten später schob der Nationalstürmer Ederson aus sieben Metern den Ball in die Arme. Havertz, in dieser Saison zunächst an Corona erkrankt und dann von Verletzungen geplagt, rotierte ab und an in die Spitze. Tuchel peitschte die 6000 Chelsea-Fans unter den 14.110 Zuschauerinnen und Zuschauern auf: Das Spiel blieb elektrisierend, von höchster Klasse.

Schaffte es City mal zur Grundlinie, rauschte von der Seite stets noch ein Abwehrspieler in dunkelblau heran. Auf der Gegenseite spitzelte Havertz nach phänomenalem Steilpass von Mason Mount den Ball an Ederson vorbei, der die Hände zurückziehen musste, um eine Rote Karte zu vermeiden.

Guardiola schien sich verzockt zu haben, doch noch wechselte er nicht. Die Minuten verrannen, ohne dass die dominanten Citizens allzu gefährlich waren, Kapitän De Bruyne musste angeschlagen und unter Tränen vom Feld. Bei Chelsea, das am Ende belagert wurde, ging Werner torlos. Azpilicueta schlug den Ball vor Gündogan von der Linie (69.).

Havertz, Werner und Rüdiger werden Gündogan sehr schnell wiedersehen: Im EM-Trainingslager der deutschen Nationalmannschaft in Seefeld/Tirol. Ob das Quartett allerdings von dort ohne zweiwöchige Quarantäne auch nach Deutschland zum ersten Gruppenspiel in München reisen darf, ist offen.

-----

Mit Sport-Informations-Dienst (SID)