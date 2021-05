Ex-Trainer Thomas Tuchel hat Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund durch den Champions-League-Sieg mit dem FC Chelsea einen großen Gefallen getan. Nach dem 1:0 der Londoner im Endspiel gegen Manchester City bleibt der BVB bei der Gruppenauslosung am 26. August in Lostopf 2.

Bei einem City-Sieg wäre Dortmund in Topf 3 gerutscht. Dadurch hätten in der Vorrunde stärkere Gegner gedroht. Der Pokalsieger geht nun Duellen mit Real Madrid, dem FC Liverpool oder Paris St. Germain zumindest vorerst aus dem Weg.

Anzeige

Bayern München ist als deutscher Meister in Topf 1. Vizemeister RB Leipzig landet in Topf 3. Dem VfL Wolfsburg drohen in Topf 4 die dicksten Brocken.