Manchester City hat am Dienstag beste Chancen, erstmals ins Finale der Champions League einzuziehen. Die Citizens wollen nach dem 2:1-Hinspielsieg bei Paris Saint-Germain ihre gute Ausgangslage nutzen.

Pep Guardiola schärfte vor dem entscheidenden Duell nochmal die Sinne. "Wir müssen unseren Job erledigen. Am Dienstag werden wir die bestmögliche Leistung abliefern müssen", sagte der Teammanager des designierten englischen Meisters Manchester City vor der bislang vielleicht wichtigsten Partie der Saison.

Der Ex-Bayern-Coach Guardiola weiß allerdings um die Schwere der Aufgabe gegen den mit zahlreichen Ausnahmekönnern bestückten Vorjahresfinalisten PSG. (Champions League: Spielplan und Ergebnisse)

"Wir spielen gegen das Team mit den wohl talentiertesten Offensivspielern. Es sind nicht nur ein oder zwei", betonte der Katalane. Der Angriff um Megastar Neymar, den pfeilschnellen Weltmeister Kylian Mbappé und den Argentinier Angel Di Maria könne das Spiel mit einer Aktion entscheiden.

Champions League: Neymar glaubt an Finaleinzug gegen City

Trotz des enormen Drucks mit zuletzt drei gescheiterten Anläufen mit den Citizens in Folge blieb Guardiola vor dem Rückspiel des Champions-League-Halbfinals sachlich, dabei ist das große Ziel nach dem 2:1-Hinspielsieg in Paris so nah wie nie zuvor. Dreimal in Serie waren die Skyblues im Viertelfinale der Königsklasse ausgeschieden, nun ist die Mannschaft um Superstar Kevin De Bruyne nur noch einen Schritt vom Endspiel in Istanbul am 29. Mai entfernt.

Aber PSG gibt sich längst nicht auf. "Wir haben die Schlacht verloren, aber der Krieg geht weiter", schrieb der brasilianische 222-Millionen-Mann Neymar martialisch bei Instagram. Die Bayern-Bezwinger benötigen für das zweite Endspiel in Folge allerdings einen Sieg und müssen mindestens zwei Treffer erzielen.

Trotz der guten Ausgangsposition für das Rückspiel warnte Guardiola seine Mannschaft unmittelbar nach dem Erfolg in Paris ausdrücklich. "Es wird noch ein hartes Stück Arbeit, es kann noch alles passieren", äußerte Guardiola. Die Statistik gibt dem Spanier recht: In der K.o.-Phase gewann Paris seine Auswärtsspiele sowohl beim FC Barcelona (4:1) als auch bei Bayern München (3:2), beide Ergebnisse würden in Manchester reichen.

PSG muss auch in Ligue1 noch kämpfen

Auch in der Gruppenphase hatte PSG auswärts überzeugt und sowohl bei Istanbul Basaksehir (2:0) als auch bei Citys Stadtrivalen Manchester United (3:1) gewonnen. Nur bei RB Leipzig verloren die Franzosen mit 1:2...

In der Liga ist der Hauptstadtklub hingegen ungewohnt unter Zugzwang und musste am Freitag gegen den Aufsteiger RC Lens (2:1) mächtig zittern. Im packenden Titelrennen liegt die Mannschaft von Mauricio Pochettino drei Spieltage vor Saisonende nur auf Platz zwei hinter dem OSC Lille.

Für City ist die Meisterschaft nach dem 2:0-Erfolg bei Crystal Palace nur noch reine Formsache. Der vorzeitige Titel konnte das Team von Guardiola am Sonntag allerdings nicht feiern, denn das Duell zwischen Verfolger Manchester United und dem 2020-Meister FC Liverpool wurde aufgrund massiver Fan-Proteste kurzfristig abgesagt.

ManCity - PSG: die voraussichtlichen Mannschaftsaufstellungen

Manchester: Ederson - Walker, Stones, Ruben Dias, Joao Cancelo - Rodrigo - Bernardo Silva, Gündogan - Mahrez, De Bruyne, Foden (Trainer: Guardiola)

Paris: Navas - Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo - Paredes, Verratti - Di Maria, Neymar, Draxler - Mbappe (Trainer: Pochettino)

