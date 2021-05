"Geht doch!", tönte es aus der Jubeltraube des FC Chelsea!

Ausgerechnet Timo Werner hat den Blues mit einem Abstaubertor den Weg ins Finale der Champions League geebnet. Der Nationalstürmer köpfte das Team von Thomas Tuchel beim 2:0 (1:0)-Sieg im Halbfinalrückspiel gegen Real Madrid aus kurzer Distanz in Führung (28.). (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

Mason Mount (85.) sorgte in der Schlussphase für die Entscheidung zugunsten der Londoner.

Tuchel schreibt mit Finaleinzug mit Chelsea Geschichte

Während Toni Kroos mit den Königlichen den ersten Einzug ins Endspiel seit 2018 verpasste, kämpft Tuchel im zweiten Jahr in Folge um den Henkelpott. Nachdem er im Vorjahr mit PSG dem FC Bayern unterlag, trifft Tuchel nun mit den Blues am 29. Mai auf Manchester City (Champions League, Finale: Manchester City - FC Chelsea, 29. Mai ab 21 Uhr im LIVETICKER). Tuchel ist damit der erste Coach, der mit unterschiedlichen Teams zwei Mal in Folge im Champions-League-Finale steht. Zudem haben erstmals das Männer- und Frauenteam eines Klubs in einem Jahr die Chance auf den Titel in Europas wichtigstem Vereinswettbewerb. (Spielplan und Ergebnisse der Champions League)

Sein Team konzentrierte sich nach dem 1:1 im Hinspiel nun am Mittwochabend an der Stamford Bridge zunächst auf die Verteidigung. Real agierte zwar dominant, klare Torchancen blieben aber aus. Einen Distanzschuss von Kroos entschärfte Edouard Mendy problemlos (11.). Auf der anderen Seite prüfte Antonio Rüdiger Thibaut Courtois (12.).

Werner jubelt im zweiten Anlauf - Thiagos Frau feiert

Dann zappelte der Ball erstmals im Netz. Werner netzte nach einem Querpass von Ben Chilwell ein, stand aber knapp im Abseits (18.). Das aberkannte Tor war für die Gäste ein Weckruf. Karim Benzema zwang Mendy mit einem Schuss von der Strafraumgrenze zu einer Glanzparade (26.).

Und dann jubelte Werner doch. Zunächst lupfte Kai Havertz den Ball nach einem Traumpass von N'Golo Kanté an die Latte, aus kurzer Distanz hatte Werner vor dem leeren Tor per Kopf keine Mühe (28.). Im Hinspiel hatte Werner in der Anfangsphase eine Großchance vergeben und dafür viel Spott einstecken müssen. Thiago Silvas Frau, die Werner vergangene Woche noch als "Wurm" bezeichnet hatte, feierte nun auf Instagram den Treffer des Nationalspielers.

Real war noch vor der Pause um eine Antwort bemüht. Mendy entschärfte einen Benzema-Kopfball (35.). Doch das Team von Zinédine Zidane tat sich schwer, gegen die kompakte Defensive der Blues Chancen herauszuspielen. Kapitän Sergio Ramos handelte sich bei seinem Comeback nach 50 Tagen Verletzungspause für einen Schubser gegen Cesar Azpilicueta eine Gelbe Karte ein (37.).

Chelsea mit Chancenwucher - Havertz zum zweiten Mal im Pech

Nach der Pause drängte Chelsea auf die Entscheidung. Der starke Havertz traf per Kopf zum zweiten Mal nur Aluminium (47.). Mason Mount zog aus halbrechter Position knapp drüber (53.), wenig später scheiterte Havertz an Courtois (59.).

Fast hätte Eden Hazard an alter Wirkungsstätte seinen Ex-Klub für die fahrlässige Chancenverwertung bestraft, aber Mendy war im kurzen Eck auf dem Posten (64.). Auf der anderen Seite ließ Kanté nach einem Konter die nächste Großchance für die Gastgeber liegen (66.). Einen der zahlreichen Konter nutzten die Blues dann doch noch. Der eingewechselte Christian Pulisic legte von der Grundlinie zurück auf Mount, der sich die Chance nicht nehmen ließ (85.).