Dieser Wechsel dauerte ihm viel zu lange!

Als Leon Goretzka nach 33 Minuten angeschlagen vom Platz musste, brüllte der Mittelfeld-Anführer der Bayern beim Stand von 0:2 quer über den Platz: "Wir spielen seit fünf Minuten mit einem Mann weniger!" (FC Bayern - PSG im LIVETICKER)

Was war passiert: Nahezu unbemerkt zeigte Goretzka seinem Trainer Hansi Flick vor einem Paris Eckstoß an, dass er raus muss. Was er hatte, war nicht zu erkennen.

Boateng kommt für Süle - ausgerechnet!

Anschließend beorderte Flick Jérôme Boateng zum Warmmachen, weil es in der Allianz Arena für einen Spontan-Einwechslung zu kalt war. Wenig später zog sich Boateng wieder an, weil sich Flick umentschied: Alphonso Davies sollte kommen. (Flick korrigiert Abwehr-Entscheidung)

Lucas Hernández wechselte nach dessen Einwechslung nach innen, Alaba zog ins defensive Mittelfeld um und Kimmich zog weiter die Fäden, leitete auch den 1:2-Anschlusstreffer von Eric Maxim Choupo-Moting ein.

Eine weitere Auswechslung hatte es auch in sich. In der 42. Minute nahm Flick den völlig überforderten Niklas Süle vom Feld und wechselte Boateng ein.

Ausgerechnet Boateng! Vor Anpfiff verkündetet Sportvorstand Hasan Salihamidzic, dass der Vertrag des Routiniers nicht verlängert wird und Boateng am Saisonende gehen muss.

Sehr zum Ärger von Flick.