Der englische Topklub Manchester City geht laut bwin als Favorit in das Halbfinal-Hinspiel der Champions League bei Paris St. Germain am Mittwoch. Die Quote für einen Auswärtssieg liegt für die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola bei 2,15. Für einen Erfolg des Bayern-Bezwingers gibt es drei Euro für einen Euro Einsatz.

Favorisiert ist auch der spanische Rekordmeister Real Madrid, der bereits am Dienstag den FC Chelsea empfängt. Für einen Heimsieg der Königlichen zahlt der Wettanbieter das 2,4-Fache aus. Für einen Auswärtssieg der Mannschaft von Teammanager Thomas Tuchel liegt die Quote bei 3,2.