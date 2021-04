Unglückliche Entscheidung gegen Borussia Dortmund!

Im Viertelfinal-Hinspiel bei Manchester City ist den Schwarz-Gelben ein Tor durch Jude Bellingham aberkannt worden. Der Brite hatte in der 37. Minute den Ball an City-Keeper Ederson vorbeigespitzelt und ins leere Tor eingeschoben. (Manchester City - Borussia Dortmund auf SPORT1.de und in der SPORT1 App)

Doch zeitgleich der Pfiff des Schiedsrichters. Grund: Ein angebliches Foul von Bellingham an Ederson. Durchaus zweifelhaft. Aus vielen Betrachtungen schien eher der Brasilianer derjenige zu sein, der Bellingham traf.

Der Videoschiri griff indes nicht ein.

Sancho meldet sich

Dass die Entscheidungen als zweifelhaft anzusehen ist, unterstrich auch der direkte Tweet vom verletzten Jadon Sancho, der von der Couch zusieht.

"This Ref needs checking!" Auf Deutsch: "Der Schiri muss das prüfen!"

Eindeutiges Statement. Dass der Schiedsrichter eine nervöse Partie zeigt, erwies sich schon einige Minuten zuvor, als ein Foul von Emre Can an Rodrigo gepfiffen wurde. Nach Videobeweis nahm der Referee die Entscheidung zwar wieder zurück, die Gelbe Karte gegen Can blieb aber.

Dieser hatte sich beschwert - aber nur, weil es sich tatsächlich um eine Fehlentscheidung gehandelt hatte.

Am Ende gewann City mit 2:1 gegen den BVB.