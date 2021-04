Nach der 2:3-Niederlage aus dem Hinspiel geht der FC Bayern München mit einer ungünstigen Ausgangslage in das zweite Spiel gegen Paris Saint-Germain.

Im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League müssen sich die Bayern in der Offensive wieder treffsicherer präsentieren.

Anzeige

Die Situation ist klar: gewinnt der amtierende Champions-League-Sieger mit zwei Toren Vorsprung gegen PSG, ist er weiter. Ein 3:2 führt in die Verlängerung, ab einem Bayern-Sieg mit mindestens vier Toren reicht auch eine Erfolg mit einer Differenz von einem Tor zum Weiterkommen. (Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Der Fantalk begleitet die Viertelfinal-Kracher in der Königsklasse PSG gegen FCB und BVB gegen ManCity am Dienstag und Mittwoch live im TV und Stream ab 20.15 Uhr

Auch klar ist, dass die Bayern erneut ohne ihren Top-Torjäger Robert Lewandowski auskommen müssen und auch Serge Gnabry fällt weiter aus. Verteidiger Lucas Hernández (Rippenprellung) und Leon Goretzka (Zerrung) gelten indes als Wackelkandidaten für das Spiel gegen PSG.

Kimmich mit Kampfansage vor Duell mit PSG

Joshua Kimmich sieht in der Partie das Team als Ganzes in der Pflicht. "Jeder Spieler muss in diesem Spiel zu einem Leader werden, jeder muss Mentalität an den Tag legen und die absolute Überzeugung in sich tragen. Und dann müssen wir zuschlagen, wenn die Chance da ist", erklärte der 26-Jährige vor dem Spiel.

Auch Thomas Müller sieht das richtige Auftreten als wichtig an. "Es kann nicht jeder Schuss ins Tor gehen, das ist völlig klar. Aber die Art und Weise, den Ball in das Tor reinwuchten zu wollen, das wird sicherlich entscheidend", so der Bayern-Spieler.

DAZN gratis testen und internationale Fußball-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Der mit Topstars gespickte Gegner aus Paris weiß trotz des Hinspiel-Erfolges und der Verletzungssorgen des Gegners um dessen Gefahr.

"Wir müssen den Spielern für ihre Hingabe danken, müssen diese Vorstellung aber noch einmal wiederholen. Wir wissen, wie schwierig das Rückspiel wird", stellte Mauricio Pochettino, der Trainer von PSG, klar.

Die voraussichtlichen Aufstellungen: PSG - FC Bayern

Paris Saint-Germain: Navas - Florenzi, Danilo, Kimpembe, Diallo - Gueye, Paredes - Di María, Verratti, Neymar - Mbappé

Bayern München: Neuer - Pavard, Nianzou, Martínez, Davies - Kimmich, Alaba - Sané, Müller, Musiala - Choupo-Moting

PSG vs. FC Bayern - die Daten zum Spiel:

Spielort: Parc des Princes (Paris)

Anpfiff: 21 Uhr

Letzte Begegnung: Bayern - Paris 2:3 (Champions League Viertelfinale 2021)

Schiedsrichter: Daniele Orsato (Italien)

So können Sie PSG - Bayern live im TV und im Stream verfolgen:

TV: Sky (Einzelspiel und Konferenz), SPORT1 Fantalk im Rahmen der Volkswagen Tailgate Tour zu den Spielen der Champions League ab 20.30 Uhr

Stream: Sky

Champions League LIVE: FC Bayern - Paris SG im Liveticker

Liveticker: Paris Saint Germain - FC Bayern auf SPORT1.de und in der SPORT1 App

Konferenz-Liveticker: Champions League Liveticker auf SPORT1.de