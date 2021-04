Der FC Bayern geht optimistisch in das Giganten-Duell mit Paris Saint-Germain. "Wir haben gezeigt, dass wir im Moment die beste Mannschaft in Europa sind - uns muss man erstmal schlagen", zeigte sich Vorstand Oliver Kahn vor dem "Finale reloaded" selbstbewusst.

Das letzte Duell mit den Parisern haben die Münchner in bester Erinnerung. Im Finale von Lissabon siegten die Bayern mit 1:0 durch einen Treffer von Kingsley Coman. Nun brennt Paris auf Revanche. Favorit ist aber der Triple-Sieger.

Bayern - Paris: FCB ohne Gnabry

Und das, obwohl der FC Bayern zwei bittere Ausfälle verkraften muss. Neben dem verletzten Robert Lewandowski wird auch Serge Gnabry aufgrund eines positiven Corona-Tests nicht zur Verfügung stehen. Vieles spricht nun dafür, dass am Mittwoch Eric Maxim Choupo-Moting gegen seine Ex-Kollegen von Beginn an ran darf.

Hansi Flick lobte den Kameruner auf der Pressekonferenz: "Choupo ist ein wichtiger Spieler für uns. Er hat in Leipzig gezeigt, was er kann. Er ist auch im Team sehr wichtig, weil er einfach ein guter Typ ist und die Mannschaft vereint."

Entsprechend steht der Stürmer auch in der Startelf der Münchner. Etwas überraschend bilden Benjamin Pavard, Niklas Süle , David Alaba und Lucas Hernández die Viererkette. Jerome Boateng und Alphonso Davies sitzen zunächst auf der Bank. Vor den beiden Sechsern Leon Goretzka und Joshua Kimmich bietet Flick das Offensiv-Trio Leroy Sané, Thomas Müller und Kingsley Coman auf.

PSG mit Personalsorgen vor Bayern

Ohnehin hat PSG mit deutlich schwerwiegenderen Personalsorgen zu kämpfen. Trainer Mauricio Pochettino, der im Dezember Nachfolger von Thomas Tuchel wurde, muss im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League am Mittwoch gleich neun Profis ersetzen. Der frühere Münchner Juan Bernat, Alessandro Florenzi, Denis Franchi, Mauro Icardi, Layvin Kurzawa, Edouard Michut, Leandro Paredes, Xavi Simons und Marco Verratti fallen aus.

Pochettino geht trotzdem zuversichtlich in die anstehende Partie: "Wir spielen gegen die aktuell beste Mannschaft auf dem Kontinent. Aber wir sind optimistisch. Wir haben auch schon Barcelona ausgeschaltet."

Der Fantalk begleitet die Viertelfinal-Kracher in der Königsklasse BVB gegen ManCity und FCB gegen PSG

Beim FCB ist sich jeder bewusst, dass der Weg ins Halbfinale kein Spaziergang wird: "Jeder weiß, was sie für eine offensive Kraft haben, mit Spielern wie Neymar oder Mbappe, die zu jeder Zeit ein Spiel entscheiden können. Das ist ein absoluter Hammergegner", erklärte Kahn im Vorfeld.

Bayerns Pavard: "Ich denke, dass es ein 50:50-Duell ist"

Für Hansi Flick ist für einen Erfolg vor allem entscheidend, "eine gute Ordnung und bei Ballverlust schnell Zugriff zu haben". "Entscheidend ist aber auch, dass wir nicht zu viel an einen Ballverlust denken und unsere Angriffe mit Selbstvertrauen vortragen. Da brauchen wir noch mehr Entschlossenheit wie in Leipzig."

Das Champions League Finale 2020, spielt laut Hansi Flick keine Rolle mehr. "Für Paris vielleicht, aber nicht für uns. Es ist ein neues Spiel, eine neue Mannschaft, Paris hat einen neuen Trainer.“

Wie Thilo Kehrer der Sport Bild mitteilte, sei nach der bitteren Niederlage "die Motivation noch größer geworden, die Champions League zu gewinnen."

Allerdings ist in Paris seit der Ablösung von Thomas Tuchel keine Entwicklung zu erkennen. PSG verlor in dieser Saison schon acht Mal, so oft wie seit zehn Jahren nicht mehr.

Trotz unterschiedlicher Voraussetzungen fasste Benjamin Pavard auf der Pressekonferenz treffend zusammen: "Ich denke, dass es ein 50:50-Duell ist. Wir müssen sehr konzentriert sein."

Die Mannschaftsaufstellungen FC Bayern und PSG:

Bayern München: Neuer - Pavard, Süle, Alaba, Hernández - Kimmich, Goretzka - Sane, Müller, Coman - Choupo-Moting

Paris Saint-Germain: Navas - Dagba, Marquinhos, Kimpembe, Diallo - Gueye, Danilo Pereira - Draxler , Di Maria, Neymar - Mbappe

FC Bayern vs. PSG - die Daten zum Spiel:

Spielort: Allianz Arena (München)

Anpfiff: 21 Uhr

Letzte Begegnung: Bayern - Paris 1:0 (Champions League Finale 2020)

Schiedsrichter: Matéu Lahoz (Spanien)

So können Sie Bayern - PSG live im TV und im Stream verfolgen:

TV: Sky (Einzelspiel und Konferenz), SPORT1 Fantalk im Rahmen der Volkswagen Tailgate Tour zu den Spielen der Champions League ab 20.30 Uhr

Stream: Sky

Champions League LIVE: FC Bayern - Paris SG im Liveticker

Liveticker: FC Bayern - Paris Saint Germain auf SPORT1.de und in der SPORT1 App

Konferenz-Liveticker: Champions League Liveticker auf SPORT1.de