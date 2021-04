Die heiße Phase in der Königsklasse ist erreicht: Jetzt heißt es in der Champions League endgültig "Do or Die".

Die Viertelfinal-Rückspiele stehen an und daher ist kein Raum mehr für Patzer. Doch welche Teams haben die beste Ausgangssituation? (Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Ganz klar, die besten Karten haben dabei die englischen Teams. Manchester City (2:1 gegen Borussia Dortmund) und der FC Chelsea (2:0 beim FC Porto) stehen mit einem Bein im Halbfinale, dem FC Liverpool bleibt nach der 1:3-Pleite bei Real Madrid im Rückspiel immerhin noch eine Restchance.

Wenn man bedenkt, dass City im Halbfinale nicht auf Chelsea treffen würde, dann wird eines überdeutlich: Auf der Insel dürfen die Fußball-Fans von einem englischen Finale träumen. Auch deshalb, weil Titelverteidiger FC Bayern München nach der 2:3-Heimniederlage gegen Paris Saint-Germain vor dem Aus steht.

Doch geht der Henkelpott nur noch über England? Wie stehen die Chancen für die Außenseiter und was ist eigentlich mit den deutschen Teams?

+++ Gewinnt ein englischer Klub die Champions League? +++

Wegen der guten Ausgangslage der englischen Klubs stellt sich die Frage, ob in der Champions League nur Vorsprung durch Finanzkraft herrscht.

Der FC Liverpool holte den Henkelpott vor zwei Jahren auf die Insel, City und Chelsea haben ordentlich Geld in die Hand genommen, um selbiges zu erreichen. Geht der Titel also auch in der Zukunft nur über die englischen Klubs?

Dass das gut möglich ist, das zeigt auch die UEFA-Fünfjahreswertung. Dort klafft nämlich eine ordentliche Lücke zwischen Spanien und England im Vergleich zu den Verfolgern Deutschland und Italien. Noch ist Spanien auf Rang eins, doch die Vormachtstellung ist dahin.

"Der Weg für die Engländer ist nicht mehr weit", analysiert Christian Madlindl - Managing Director bei Magic Sports Media - im SPORT1-Podcast "König Fußball" - präsentiert von Betano": "Es kann aber auch ein deutsches Team auf jeden Fall noch ins Finale kommen. Und warum sollte dann kein deutsches Team die Champions League gewinnen?"

- die Quoten für den UCL-Sieg nach Nation:

England - Quote: 1,70

Frankreich - Quote: 5,00

Spanien - Quote: 6,00

Deutschland - Quote: 7,00

Anderes Land (Portugal) - Quote: 100,00

+++ Wie groß sind die Chancen, dass einer die beiden Topfavoriten die UCL nicht gewinnt? +++

Manchester City ist bei den Buchmachern der ganz große Favorit auf den Henkelpott.

City und PSG stellen mit Abstand die besten Kader in der Königsklasse. Sie haben aber eben auch noch keinen Titel in der Vitrine stehen. Ist es also doch möglich, dass ihnen die fehlende Erfahrung am Ende zum Verhängnis wird?

Besonders attraktiv sind aber die Wetten auf den Sieger der Champions League. Dabei hat Betano eine besonders interessante Variation zu bieten: Es kann mit doppelter Chance agiert werden. Sie tippen also auf zwei Mannschaften - und eine davon muss die Königsklasse gewinnen, damit die Wette erfolgreich ist.

Hier finden Sie folgende verbesserte Quoten:

City oder PSG - Quote: 1,90

City oder Chelsea - Quote: 1,95

City oder Real - Quote: 2,0

Bayern oder City - Quote: 2,25

City oder Liverpool - Quote: 2,50

Real oder Chelsea - Quote: 2,85

PSG oder Chelsea - Quote: 3,25

Bayern oder Chelsea - Quote: 3,40

+++ Die besten Wetten für die Viertelfinal-Rückspiele +++

Im Viertelfinale werden in den kommenden Tagen bereits vier Titel-Träume begraben. Welche Teams schaffen es ins Halbfinale?

- FC Chelsea vs. FC Porto

Der wohl sicherste Kandidat für das Halbfinale ist der FC Chelsea. Nach dem klaren Sieg gegen Porto sollte im Rückspiel an der Stamford Bridge nicht mehr viel anbrennen.

Christian Madlindl geht im SPORT1-Podcast "König Fußball" - präsentiert von Betano" sogar noch weiter: "Chelsea kommt für mich ziemlich sicher ins Finale. Dafür gibt es immerhin die Quote von 1,90. Die Blues sind total stabil."

In einem möglichen Halbfinale würde Chelsea auf Liverpool oder Real Madrid treffen.

- Borussia Dortmund vs. Manchester City

Spannender dürfte es in Dortmund werden. Der BVB wehrte sich im Hinspiel entschieden gegen den großen Turnierfavoriten Manchester City und ist mit der knappen 1:2-Pleite auf jeden Fall noch im Rennen.

"Es wird auf Erling Haaland ankommen", glaubt Madlindl: "Ich persönlich würde auf ein Tor von Haaland wetten, das eine Quote von 2,0 bringt. Ich würde sogar riskieren, dass er zwei macht. Ich glaube aber, dass City es machen wird. Das sagt mir mein Gefühl."

Wer an ein Weiterkommen der Borussen glaubt, der findet bei Betano die attraktive Quote von 5,10 vor. "Ich sage vom Herzen her, dass Dortmund weiterkommt", sagt SPORT1-Moderator Hartwig Thöne in der neuen Folge des SPORT1-Podcast "König Fußball" - präsentiert von Betano".

Madlindl hat dabei noch einen Tipp für alle Fans der Sportwetten: "Wenn man wirklich Nervenkitzel haben will, dann kann man auch tippen, dass das Spiel in die Verlängerung geht." Wenn der BVB tatsächlich in der Verlängerung gewinnen sollte, dann liegt die Quote bei astronomischen 45,0.

- FC Liverpool vs. Real Madrid

"Von den Fakten her glaube ich, dass Real weiterkommt", meint Thöne. Da dürfte ihm wohl kaum jemand widersprechen.

- Paris Saint-Germain vs. FC Bayern München

Die Neuauflage des letztjährigen Finals hat im Hinspiel erneut für eine ganze Menge Wirbel gesorgt.

Vor allem Kylian Mbappé war für die Bayern nicht zu stoppen - der Franzose erzielte beim 3:2-Sieg von PSG in der Allianz Arena zwei Treffer. "Mbappé hat so viel Speed und er ist auch besser als Neymar. Er ist mit Sicherheit ein kommender Weltfußballer", adelt Madlindl den Offensiv-Star.

Die zuletzt wacklige Defensive der Münchner wird dabei zum Problem. Doch wie können die Bayern trotzdem noch ein Comeback hinlegen?

"Es wird auf Thomas Müller ankommen", glaubt Madlindl: "Radio Müller reicht in diesem Fall nicht, er muss auch Tore schießen." Wenn er das tut, dann dürfte die Chance auf ein Weiterkommen auch ohne den Weltfußballer Robert Lewandowski möglich sein. Auf ein Weiterkommen der Bayern gibt es bei Betano eine enorm attraktive Quote von 3,20.

+++ Jetzt von verbesserten Quoten profitieren +++

Zwei interessante Beispiele für aktuelle verbesserte Quoten:

Alle Spieler erzielen ein Tor: Kai Havertz & Thomas Müller: Quote 10,50

Alle Spieler erzielen ein Tor: Mohamed Salah & Erling Haaland: Quote 4,50

