Der FC Chelsea hat die Tür zu seinem ersten Halbfinaleinzug in der Champions League seit sieben Jahren weit aufgestoßen.

Im Viertelfinal-Hinspiel in Sevilla gewann die Mannschaft von Teammanager Thomas Tuchel trotz einer selten souveränen Vorstellung beim nominellen Gastgeber FC Porto mit 2:0 (1:0). (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

Mit den deutschen Nationalspielern Anontio Rüdiger Timo Werner und Kai Havertz in der Startelf waren die Blues über weite Strecken das bessere Team und setzten sich dank der Treffer von Mason Mount (32.) und Ben Chilwell (85.) durch.

Tuchel: "Das Ergebnis ist exzellent"

In der Defensive waren die Blues nicht - wie unter Tuchel gewohnt - sicher und souverän. Porto kam zu zahlreichen Möglichkeiten, nutzte aber keine. Der deutsche Coach zeigte sich daher zufrieden.

"Das Ergebnis ist exzellent. Es war ein schwieriges Spiel gegen ein starkes Porto", analysierte Tuchel bei DAZN: "Es ist ein stolzer, emotionaler Klub. Es waren einige Momente, in denen wir uns schwergetan haben, aber wir haben das angenommen."

Das Rückspiel an identischer Stelle steigt am kommenden Dienstag. Der Sieger bekommt es in der Vorschlussrunde mit dem Gewinner des Duells zwischen Rekordsieger Real Madrid und dem FC Liverpool (Hinspiel 3:1) zu tun.

Nach der überraschenden 2:5-Pleite am Samstag in der Premier League gegen West Bromwich Albion hatte Tuchel an seine Spieler appelliert, "nicht den Kopf zu verlieren". Die erste Niederlage im 15. Spiel unter dem deutschen Coach hing den Londonern aber noch in den Kleidern.

