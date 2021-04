Nach den Topspielen am Bundesliga-Wochenende wartet auf Borussia Dortmund und Bayern München gleich das nächste Highlight!

Für das deutsche Duo stehen die Viertelfinal-Hinspiele in der Champions League an und die haben es in sich: Der BVB ist am Dienstag beim englischen Topklub Manchester City mit Trainer Pep Guardiola und Ex-Borusse Ilkay Gündogan zu Gast.

Anzeige

Der Fantalk begleitet die Viertelfinal-Kracher in der Königsklasse BVB gegen ManCity und FCB gegen PSG live im TV und Stream ab 20.15 Uhr

Der FC Bayern empfängt Paris Saint-Germain in einer Neuauflage des Vorjahres-Endspiels. Zu einem weiteren Giganten-Duell kommt es am Dienstag, wenn Jürgen Klopp und der FC Liverpool bei Real Madrid gastieren. Außerdem treffen am Mittwoch der FC Porto und der FC Chelsea mit den Nationalspielern Rüdiger und Timo Werner sowie Trainer Thomas Tuchel aufeinander. (Champions League: Ergebnisse und Spielplan)

Neururer und Basler zu Gast im Fantalk

Die klangvollen Duelle in der Champions League begleitet der Fantalk auf SPORT1 mit gewohnter Expertise und vielen unterhaltsamen Fakten im Free-TV und im 24/7-Stream auf SPORT1.de .

Am Dienstag, 6. April, live ab 20:15 Uhr begrüßt Moderator Thomas Helmer im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund Comedian Chris Tall, den ehemaligen Bundesliga-Trainer Peter Neururer, Ex-Bayern-Star Mario Basler und SPORT1 Chefkolumnist Tobias Holtkamp.

Co-Moderatorin Jana Wosnitza bindet die Fans vor Ort in die Talk-Runde mit ein und kommuniziert zusätzlich mit den TV-Zuschauern via Facebook und Twitter, dazu hat Hartwig Thöne immer einen Blick auf das Spielgeschehen und präsentiert alle wichtigen Fakten.

DAZN gratis testen und die Champions League live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Am Mittwoch live ab 20:30 Uhr wird der „Fantalk“ nicht wie gewohnt, sondern in einer Sonderausgabe zusammen mit dem Live-Format "Mixed Zone – Die Volkswagen Tailgate Tour" ausgestrahlt. Daher sind diesmal Maik Nöcker, Micky Beisenherz und Lucas Vogelsang neben dem „Fantalk“-Moderatorenteam und dabei.

Als weiterer Gast komplettiert der ehemalige Trainer und aktuelle Marken- und Wertebotschafter des FC St. Pauli, Ewald Lienen, die Runde.