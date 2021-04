Trainer Edin Terzic ist kein Vorwurf zu machen, dass Borussia Dortmund auf dem Rasen ständig stottert. Er hatte weder Einfluss auf den BVB-Kader, noch verfügt er über die Erfahrung, Nationalspielern wie Marco Reus oder Emre Can Beine zu machen. Der BVB ist seine erste Bundesliga-Station.

Die BVB-Führung muss sich schon selbst fragen: Haben wir mit den vielen Millionen, die wir ausgegeben haben, das Richtige getan? Immer und immer wieder haben sie die Mentalitätsfrage als Mediengeschichte abgekanzelt. Jetzt kann man sehen, wohin die Ignoranz des Offensichtlichen geführt hat.

Der BVB hat die Quittung bekommen

Wenn Geschäftsführer Aki Watzke jetzt sagt, das 1:2 gegen den direkten Tabellenkonkurrenten Eintracht Frankfurt habe ihn "maßlos enttäuscht", dann kann man ihm nur sagen: Man konnte das kommen sehen - wenn man bereit war, genauer hinzusehen. Lucien Favre ist keine Ausrede mehr.

Die Mannschaft, die sich als Bayern-Jäger versteht, leistete sich zu oft eine blutleere Vorstellung. Zehn Saisonniederlagen sind die Quittung für einen Müßiggang, der gelegentlich mit Hurra-Auftritten und der Freude über Torjäger Erling Haaland kaschiert wurde. Die Wahrheit ist eine andere.

Alle schwärmen von der Urgewalt, die Haaland verströmt. Ein Tor mehr hat allerdings André Silva von Eintracht Frankfurt geschossen, nämlich 22. Das heißt ja nicht, dass Haaland ersetzbar ist. Nur trübt die Selbstwahrnehmung offenbar den Blick auf die Realität. Andere Klubs verpflichten ebenfalls gut.

Was tut Matthias Sammer für sein Geld?

Als Dortmund ihnen 2019 Julian Brandt für 25 Millionen Euro abspenstig machte, blieb die Enttäuschung bei den Leverkusenern klein. Maßgebliche Leute bei Bayer 04 wunderten sich eher und sagten: "Ins ganz hohe Regal greifen die Dortmunder halt nicht." Da fragt man sich: Hat denn keiner gewarnt?

Matthias Sammer wurde vor drei Jahren auch deswegen als Berater engagiert, damit zum vorhandenen Talent der notwendige Biss kommt. Er sitzt regelmäßig auf der Tribüne, nimmt an Sitzungen teil, und trotzdem versagt der Kader in letzter Konsequenz. Was tut er für sein Geld?

Ja, Borussia Dortmund hat erstmals seit Jahren das Viertelfinale in der Champions League erreicht und darf ab heute Manchester City testen, die scheinbar Übermächtigen aus der Premier League. Aber selbst wenn das Wunder gelingt: Das Saisonziel liegt woanders. (Champions League: Manchester City - BVB ab 21 Uhr im LIVETICKER)

Das Erreichen der neuen Champions-League-Saison definiert, ob die Spielzeit am Ende erfolgreich war oder nicht. Sieben Bundesliga-Spieltage bleiben noch, um sieben Punkte Rückstand auf Platz vier, der zur Teilnahme an der Königsklasse qualifiziert, aufzuholen. Man braucht das Geld dringend.

Matthias Sammer, bitte übernehmen!

Jetzt schlägt eigentlich die Stunde der Wahrheit für Matthias Sammer: Mit seiner Autorität und Erfahrung aus vielen Spieler- und Trainerjahren kann er als Interimstrainer die Truppe ins Laufen bringen, taktische Mängel abstellen und so die letzten Prozente herauskitzeln, die Dortmund braucht.

Sein Ja-Wort genügt - niemand in Dortmund würde und könnte sich sperren. Allein der Gedanke, dass die Spieler mit ihrem Dienst nach Vorschrift nicht mehr beim Training durchkommen, elektrisiert. Die Lösung beim BVB kann im Saisonfinale deshalb nur sein: Matthias Sammer, bitte übernehmen!